17-годишен се бори за живота си след тежко падане с тротинетка
Младежът загубил контрол между две карловски села, а полицията проверява скоростта и всички обстоятелства около инцидента
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Младежът загубил контрол между две карловски села, а полицията проверява скоростта и всички обстоятелства около инцидента
81-годишният Руди Джулиани е в болница без яснота за причината
Автомобил се преобърна извън пътя, шофьорът е употребил алкохол
Лекарите в Пирогов се борят за живота им
Родителите оставили 10-годишно дете да се грижи за него
Светият отец се лекува в болница
Състоянието му остава критично
Размерът на задълженията на компанията е два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията
Икономистът е на апаратна вентилация
Остава критично състоянието на мъжа и жената, които бяха приети с тежки изгаряния в "Пирогов". Това съобщи Нова тв. Стандарт Нюз припомня, че инциден...
Две деца са в критично състояние след усложнения от грип. Те са настанени в интензивния сектор на добричката болница, съобщи бТВ. Децата, които са на...
18-годишно момиче е в критично състояние след катастрофа, станал край хотелски комплекс „Чайка", Врачанско, съобщава tribali.info. Пострадалата Даяна...
София. Трети ден остава тежко и критично състоянието на самозапалилата се фотографка Лидия Петрова, съобщиха от "Пирогов", цитирани от БГНЕС. Жената...
София. Критично остава състоянието на 38-годишната жена, която вчера се самозапали пред президентството. Тя е получила 90% изгаряния. "Главата цялат...
Пловдив. Двамата мъже, които вчера пострадаха при катастрофа между колата им и пътнически влак, са с опасност за живота. Това съобщиха от болница "Св....
Състоянието на 10-годишното дете, което падна в четвъртък във фонтана с металните топки на НДК, остава критично. Това съобщи за БНР говорителят на "Пи...