6-месечно бебе е с опасност за живота след падане от люлка

Шестмесечно бебе е в критично състояние, след като паднало от люлка във Вършец. Инцидентът е станал в неделя вечерта около 19:30 ч., съобщиха от болницата в Монтана, където първо са приели детето.

Лекарите установили, че то е с тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизливи.

Заради критичното му състояние днес бебето е транспортирано по въздуха с медицински хеликоптер до УМБАЛСМ „Пирогов“ в София. От лечебното заведение потвърдиха, че състоянието му е изключително тежко и, че лекарите се борят за живота му.

По предварителни данни бебето е било оставено на грижите на 10-годишно дете от семейството. Докато го люлеело, по-голямото дете го изпуснало, а бебето паднало върху твърда настилка.

За случая е сигнализирана Държавната агенция за закрила на детето, а по информация от полицията в Монтана е образувано досъдебно производство.

