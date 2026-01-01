Супергрип удря Европа. Съвети за предпазване

Европа е изправена пред „историческа криза“ тази зима на фона на предстоящ рекорден брой заболели от грип, като експерти призовават хората да носят маски за лице.

Смята се, че мутирал вирус, който засегна Великобритания и вече се разпространява и из останалата част на Европа, е по-заразен и води до по-тежки заболявания и хоспитализации в сравнение с миналата година, като същевременно прави хората уязвими към заразяване с други сезонни вируси едновременно.

Щам на грип A (H3N2, известен още като „супергрип“) доминира в случаите, а здравните власти предупреждават, че грипният сезон започна „необичайно рано“ тази година, а експертите по вирусология призовават за носене на маски.

Те смятат, че нарастващите нива на грип до голяма степен се дължат на пик сред децата в училище на възраст от пет до 14 години, като H3N2 е причината за по-голямата част от случаите. Има десет пъти повече пациенти в болница в сравнение със същото време през 2023 г., пише Daily Star.

У нас Здравното министерство излезе със съвети за предпазване на грипа, тъй като случаите рязко растат.

Грипът и острите респираторни заболявания се предават лесно, като особено уязвими са бременните жени, възрастните хора, малките деца, лицата с хронични заболявания и с отслабена имунна система. При хора от тези групи рискът от усложнения е по-висок.

Какви са общите мерки за намаляване на риска от заразяване по време на грипния сезон?

- Избягвайте струпвания на хора, особено на закрито.

- Избягвайте да пипате очите, носа или устата си, особено с неизмити ръце. Вирусите често се разпространяват, когато човек докосне нещо, което е замърсено с тях и след това докосне очите, носа или устата си.

- При възможност останете у дома, поне 4-5 дни след появата на симптомите, за да избегнат заразяването на други хора. Децата със симптоми на заболяване не бива да посещават организирани колективи.

- Ако не може да останете вкъщи по време на острата фаза на заболяването си, обмислете носенето на медицинска маска за лице на обществени места, в градския транспорт, лечебни заведения, аптеки, в дома и при контакт с други хора.

Какво трябва да знаем за маските?

По време на период на повишена активност на грип и остри респираторни заболявания медицински маски се използват от медицински персонал и се препоръчват за посетителите и пациентите в лечебните заведения; лица от рисковите групи (с изключение на малки деца) на закрито – в магазини, обществен транспорт, обществени места; членове на домакинството или други лица, полагащи грижи за болни от грип; болен от грип и остро респираторно заболяване при контакт с друго лице.

Медицинските маски трябва да се поставят и носят правилно, за да спомогнат за намаляване на риска от заразяване, поради излагане на инфекциозни капчици и аерозол, особено ако се използват заедно с други превантивни мерки, като избягване на близък контакт и поддържане на добра хигиена на ръцете.

Медицинската маска се сменя след продължителна употреба (повече от няколко часа) или когато се замърси или навлажни. След смяна маската се изхвърля в подходящо място и се извършва незабавно хигиена на ръцете преди докосване на предмети, повърхности или контакт с хора.

Грипът не се лекува с антибиотици, а най-надеждният начин за предпазване от тежко протичане и усложнения остава ваксинацията. В България тя е безплатна за лица на и над 65 г., припомнят от МЗ.

За периода от 29.09.2025 до 21.12.2025 г. от изследвани 958 проби в Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания към Националния център по заразни и паразитни болести, в 10,8% (103 проби) са доказани грипни вируса А, с преобладаващ тип A/H3N2. По-голямата част от тях – 66 проби са доказани в рамките на седмицата от 15.12 до 21.12, като 84% са при деца до 5-годишна възраст. Допълнително са изолирани още 233 други респираторни причинители при деца до 5 години, в т.ч. риновируси, респираторно синцитиални вируси, бока вируси, метапневмовируси, парагрипни вируси, коронавируси и др.

