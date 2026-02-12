Добавяте мляко към кафето? Може би правите правилния избор

За милиони хора денят започва с чаша кафе – ритуал, който осигурява не само енергия, но и значителен прием на антиоксиданти. Кафените зърна са естествено богати на полифеноли – растителни съединения, които подпомагат организма в борбата със свободните радикали и възпалителните процеси.

Ново изследване от 2023 г., публикувано в Journal of Agriculture and Food Chemistry и цитирано от Prevention, обаче поставя акцент върху нещо неочаквано – кафето с мляко може да има по-силен противовъзпалителен ефект от черното кафе.

Какво се случва, когато полифенолите срещнат протеин

В рамките на проучването учените анализират как реагират клетките, когато полифенолите се комбинират с протеини. Тъй като кафето съдържа полифеноли, а млякото – протеини, изследователите проверяват дали двете групи молекули взаимодействат помежду си.

Резултатите показват, че молекулите действително се свързват. В лабораторни условия клетките, изложени на комбинацията от полифеноли и протеини, проявяват приблизително два пъти по-силен противовъзпалителен отговор в сравнение с въздействието на полифенолите самостоятелно.

Това означава, че добавянето на мляко към кафето може да засили естествените му противовъзпалителни свойства.

Ролята на полифенолите в организма

Мелиса Мроз-Планелс, национален говорител на Академията по хранене и диететика и член на Съвета по превантивна медицина, обяснява, че полифенолите се съдържат в редица растителни храни и включват флавоноиди, фенолни киселини, лигнани и стилбени.

„Полифенолите действат като антиоксиданти, помагайки в борбата със свободните радикали [нестабилни молекули] и предпазвайки от увреждане на клетките, което често се случва при възпаление“, казва тя.

Тези съединения не са характерни само за кафето. Те се срещат в горски плодове, билки, подправки, ядки, ленено семе, маслини, чай, червено вино, пълнозърнести храни и някои зеленчуци.

Възпалението и оксидативният стрес

Д-р Скот Зашин, сертифициран интернист и ревматолог, допълва, че полифенолите играят роля и в ограничаването на оксидативния стрес – процес, който често стои в основата на хроничните възпаления.

„Хранителната индустрия всъщност използва полифеноли в различни хранителни продукти, за да подобри качеството им и да предотврати разваляне или промени във вкуса“, обяснява той.

По думите му в рамките на изследването учените изкуствено са предизвикали възпаление и са наблюдавали реакцията на клетките при различни комбинации от вещества.

„Ако се заразите, тялото ви мобилизира белите кръвни клетки, за да се бори с инфекцията, което причинява възпаление. Следователно, ако пиете кафе (полифеноли) и мляко (аминокиселини), това има по-голям противовъзпалителен ефект от самото кафе“, отбелязва той.

Практическо значение за храненето

Според Зашин резултатите подкрепят идеята, че диета, богата на полифеноли, може да има благоприятен ефект върху възпалителните процеси.

„В ревматологията често препоръчваме средиземноморска диета, богата на полифеноли, на пациенти с възпалителни заболявания, независимо дали става въпрос за ревматоиден артрит или лупус, така че това проучване само потвърждава тази препоръка“, казва специалистът.

Макар изследването да е проведено върху клетки в лабораторни условия, то допълва нарастващия брой данни, които свързват хранителните навици с контрола върху възпалението. А за любителите на кафето с мляко новината е добра – любимата комбинация може да се окаже не само вкусна, но и функционална.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com