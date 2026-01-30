Бели или кафяви? Кои яйца са по-полезни за здравето

По рафтовете в магазините и на пазарите редом стоят бели и кафяви яйца, а изборът често се прави по навик или по усещане за „по-естествено“. Много хора вярват, че кафявите яйца са по-здравословни или по-вкусни, докато белите се възприемат като по-индустриални. Но има ли реална разлика между тях или цветът на черупката просто ни подвежда. Отговорите идват не от традицията, а от науката и практиката в птицевъдството.

Цветът на черупката - въпрос на порода, не на качество

Според експерти, цитирани от „Дейли Експрес“, разликата между белите и кафявите яйца е изцяло визуална. Ричард Мю от британската компания Bird Brothers обяснява, че белите яйца се снасят от кокошки със светло оперение, а кафявите - от породи с по-тъмно. Цветът на черупката не влияе нито на вкуса, нито на начина на приготвяне.

Това потвърждава и Хенри О'Конър, основател на марката Better Eggs, според когото ушните миди на кокошките са най-сигурният ориентир. Птици със светли ушни миди обикновено снасят бели яйца, а тези с тъмни - кафяви. Разликата, по думите му, е чисто козметична.

Хранителна стойност - еднаква при равни условия

Диетолозите са категорични, че белите и кафявите яйца имат еднаква хранителна стойност. Сертифицираният спортен диетолог Дестини Муди подчертава, че и двата вида осигуряват висококачествен протеин, пълен аминокиселинен профил и ключови хранителни вещества като холин, витамин B12, йод и селен. Както белите, така и кафявите яйца могат да съдържат повече витамин D или омега-3, ако кокошките са хранени по подходящ начин.

Истинските разлики идват не от цвета на черупката, а от храната на птиците, условията на отглеждане и свежестта на яйцата.

Митът за „по-здравословните“ кафяви яйца

Пол Мейсън от услугата за здравословно хранене Prep Kitchen определя убеждението, че кафявите яйца са по-полезни, като устойчив мит. Според него това схващане често се предава от поколение на поколение, без да има научна основа. Ако кокошките са отглеждани и хранени при едни и същи условия, хранителните качества на яйцата са идентични, независимо от цвета.

Вкусът - въпрос на диета и свежест

От гледна точка на кулинарията няма разлика между белите и кафявите яйца. Професионалният готвач Кейти Вайн обяснява, че те се държат по един и същ начин при пържене, варене, печене или поширане. По-пресните яйца дават по-добър резултат, но цветът на черупката не играе никаква роля.

Това се потвърждава и от слепи дегустационни тестове. Консултантът по хранителни технологии Едмънд Маккормик отбелязва, че участниците не могат да различат белите от кафявите яйца по вкус.

Жълтъкът разказва друга история

За разлика от черупката, цветът на жълтъка наистина може да варира. По-интензивният жълт или оранжев цвят обикновено е резултат от по-богата диета, повече зеленина, насекоми и слънчева светлина. Това е типично за кокошки, отглеждани на свобода, но отново няма пряка връзка с цвета на черупката.

Защо кафявите яйца струват повече

По-високата цена на кафявите яйца не е знак за по-добро качество. Кокошките, които ги снасят, обикновено са по-едри, консумират повече храна и снасят по-малко ефективно. Това увеличава производствените разходи.

Ричард Мю допълва, че породите, снасящи бели яйца, са по-спокойни, използват храната по-ефективно и снасят по-дълго. Затова белите яйца често са по-евтини и се смятат за по-екологичен избор.

В крайна сметка изборът между бели и кафяви яйца е въпрос на лични предпочитания, а не на здраве или вкус. Истинските критерии остават свежестта, условията на отглеждане и качеството на храната, която са получавали кокошките.

