Опасни ли са прорасналите картофи и кога да ги изхвърлим?

В края на зимата картофите поскъпват, а в много кухни започват да изглеждат съмнително - поникват, позеленяват, свиват се. Въпросът дали такъв картоф може да се изяде или трябва директно да отиде в кошчето става особено актуален. Оказва се, че отговорът не е еднозначен и зависи от няколко важни признака.

Какво се случва в покълналия картоф

Картофите принадлежат към семейство картофови и по природа съдържат гликоалкалоиди - основно соланин и чаконин. В нормални количества те не представляват сериозен риск, особено при младите и правилно съхранявани картофи. Проблемът възниква с напредване на времето, при покълване или при излагане на светлина, когато се появява характерното позеленяване.

Именно тогава нивата на тези естествени токсини могат значително да се повишат. Концентрацията им е най-голяма около кълновете, „очите“ и зелените участъци под кожата. В подобни случаи картофът може да стане потенциално опасен за консумация. Важно е да се знае и нещо друго - печенето, варенето или пърженето не унищожават напълно гликоалкалоидите. Термичната обработка не гарантира безопасност, ако съдържанието на токсини вече е високо.

Симптоми на отравяне и реални случаи

Соланинът може да предизвика симптоми, сходни с хранително отравяне. Сред тях са гадене, диария, коремна болка, повръщане и световъртеж. Описани са случаи, при които хора са били хоспитализирани след консумация на покълнали картофи, като симптомите са продължили няколко дни.

Проблемът е, че в домашни условия няма сигурен начин да се измери съдържанието на токсини в конкретен картоф. Не може да се разчита само на вкус или мирис. Затова експертите препоръчват да се обръща внимание на видимите признаци, които най-често съпътстват натрупването на соланин.

Кога да изхвърлим картофа и кога е безопасен

Според препоръки на специалисти по хранителна безопасност, трябва без колебание да се изхвърлят картофи, които са станали меки, силно набръчкани или имат ясно изразено зелено оцветяване под кожата. Също така не се препоръчва консумация, ако кълновете са по-дълги от около 2,5 сантиметра.

В случаите, когато картофът е твърд, без зелени петна и с къси кълнове, рискът е по-нисък. След обелване и внимателно изрязване на кълновете и засегнатите участъци концентрацията на гликоалкалоиди намалява значително. Ако вътрешността е здрава и без зеленикави зони, такъв картоф обикновено може да бъде консумиран.

