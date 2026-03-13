Добрата хидратация е един от най-лесните начини за профилактика на редица урологични заболявания

Д-р Николай Милушев е специалист уролог с клинични интереси в сферата на андрологията и консервативното и оперативно лечение на заболяванията на мъжката полова система и мъжкия стерилитет и уродинамиката. Завършва висшето си образование в Медицинския университет в София и има придобита специалност „Урология“. От 2013 г. работи в УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник“, София.

Водата е жизнено важна среда, в която се извършват всички биохимични процеси на живите организми. От гледна точка на бъбреците тя играе ключова роля, тъй като те са естественият филтър на организма – пречистват кръвта, регулират количеството течности, електролитите и извеждат ненужните вещества чрез урината. За да могат да изпълняват тази функция ефективно, е необходим достатъчен прием на течности. Когато човек приема достатъчно вода, урината се разрежда, което подпомага извеждането на соли, токсини и метаболитни продукти и намалява риска от тяхното натрупване в организма.

По повод Световния ден на бъбрека разговаряме с д-р Николай Милушев:

Д-р Милушев, какво се случва в организма, когато не приемаме достатъчно вода?

При недостатъчен прием на вода урината става по-концентрирана, по-тъмна и съдържа по-високи количества соли и отпадни вещества. Това увеличава риска от образуване на камъни в бъбреците, инфекции на пикочните пътища и затруднено изчистване на метаболитните продукти, които трябва да бъдат изведени от организма. Когато този процес продължи по-дълго време, бъбреците започват да работят при по-голямо натоварване и не могат оптимално да поддържат водно-електролитния баланс. Това може да доведе до задържане на токсини и до по-бавно извеждане на вредните вещества от тялото. Хората често усещаме първите сигнали на дехидратация чрез общи симптоми като потъмняване на урината, неприятен дъх и лош вкус в устата, сухота в устната кухина, умора, главоболие и намалена концентрация. При по-продължителен недостиг на течности може да се появи и усещане за отпадналост, замайване или по-чести инфекции на пикочните пътища. Затова редовният прием на достатъчно вода – особено качествена минерална вода – е един от най-лесните начини за профилактика на редица урологични заболявания – тя подпомага разреждането на урината, улеснява извеждането на отпадните продукти и намалява риска от образуване на кристали и камъни в бъбреците. Винаги съветвам моите пациенти да поддържат оптимален прием на течности – около 30 мл на килограм телесно тегло – проста, но изключително важна формула за нормалната функция на пикочната система и за цялостното ни здраве. Най-лесно можем да разберем дали сме хидратирани достатъчно по цвета на урината – ако е прозрачна или съвсем леко жълта, всичко е наред, но ако е интензивно оцветена в сламено жълт или оранжев цвят – това е признак за недостатъчна хидратация. В такива случаи добър съвет е човек да изпие за кратко време поне две-три чаши вода.

Минералните води на пазара се различават по своя минерален състав и степен на минерализация. Какво означава това и защо е важно за здравето на бъбреците?

Различните по минерален състав води на пазара имат различна степен на минерализация. Обръщам специално внимание, че води с по-висока минерализация доставят повече минерали, но не са подходящи за ежедневна консумация в големи количества, тъй като могат да натоварят излишно бъбреците и да доведат до прием на по-високи количества определени соли. Затова такива води често се препоръчват за кратки курсове или при специфични здравословни състояния. За разлика от тях води с по-балансиран и по-нисък минерален състав са по-подходящи за всекидневна хидратация, защото осигуряват необходимите течности и умерени количества минерали, без да създават допълнително натоварване за отделителната система. Бих казал, че подходяща за ежедневна употреба и поддържане на добра хидратация без излишно натоварване на бъбреците е минералната вода на DEVIN с нейния балансиран минерален състав и сравнително ниска обща минерализация. Освен това меката ѝ минерализация позволява тя да бъде консумирана редовно като част от ежедневния прием на течности, което е важна предпоставка за поддържане на здрава отделителна система и добро общо състояние на организма.

Какви характеристики трябва да има една минерална вода, за да бъде подходяща за ежедневна хидратация?

Подходящите води обикновено съдържат полезни минерали като калций и магнезий в умерени количества, имат ниско съдържание на натрий и достатъчно хидрокарбонати, които подпомагат киселинно-алкалния баланс в организма. Най-важното е водата да подпомага добрата хидратация и да съдейства за разреждане на урината, тъй като това намалява риска от образуване на камъни в бъбреците и подпомага нормалната функция на отделителната система. Именно затова за всекидневна употреба се препоръчват естествени минерални води с мек и балансиран минерален профил.

Кои минерали във водата са най-важни за организма и по какъв начин влияят върху бъбреците и отделителната система?

Най-важните минерали във водата за човешкия организъм са калций, магнезий, натрий, калий и хидрокарбонатите, тъй като участват в поддържането на водно-електролитния баланс и подпомагат нормалната функция на клетките. Особено значение имат магнезият и хидрокарбонатите – те допринасят за алкализирането на урината и могат да намалят риска от образуване на оксалатни бъбречни камъни. Калцият също е важен минерал за костите и метаболизма, но е добре да бъде в умерени количества във водата, когато тя се консумира ежедневно. Натрият влияе върху задържането на течности и кръвното налягане, затова води с по-ниско съдържание на натрий са по-подходящи за редовно консумиране. Когато минералният състав е балансиран, водата не само утолява жаждата, но и подпомага правилната работа на бъбреците и естественото изчистване на организма чрез отделителната система.

Има ли значение pH на минералната вода и как алкалните води влияят върху организма и пикочните пътища?

Обозначението на етикета за pH на минералната вода показва дали тя е по-киселинна или по-алкална и това има значение за начина, по който влияе на киселинно-алкалния баланс в организма. Алкалните минерални води, които съдържат повече хидрокарбонати и имат по-високо pH (около 9 – 9,5), подпомагат неутрализирането на излишната киселинност и оказват благоприятен ефект върху храносмилателната и отделителната система. Приемът на такива води може да допринесе за леко алкализиране на урината, което при някои хора намалява риска от образуване на уратни и пикочно-киселинни бъбречни камъни и подпомага по-лесното изчистване на пикочните пътища. Освен това алкалните води могат да подпомогнат по-доброто разтваряне на някои метаболитни отпадни продукти, които бъбреците трябва да изведат от организма. Това съдейства за по-ефективно филтриране и по-малко натоварва отделителната система. Важно е обаче водата да се приема като част от балансирана ежедневна хидратация, защото най-същественото за здравето на бъбреците остава достатъчният прием на течности и поддържането на добре разредена урина.

Как хората могат да се ориентират в разнообразието от минерални води на пазара – какво е най-важното, което трябва да гледат на етикета?

Когато избираме минерална вода, най-напред трябва да обърнем внимание на етикета, където е посочен минералният състав и е указана общата минерализация на водата. Това показва какво количество разтворени минерали съдържа тя и дали е подходяща за ежедневна употреба. За редовен прием е добре да се предпочитат води с по-ниска до умерена минерализация и с балансиран състав – умерени количества калций и магнезий, по-ниско съдържание на натрий и наличие на хидрокарбонати. Полезно е също да се погледне pH на водата, тъй като леко алкалните води могат да подпомогнат киселинно-алкалния баланс в организма. От гледна точка на моята специалност най-важно е водата да подкрепя добрата хидратация и да не натоварва излишно бъбреците, защото редовният прием на подходяща минерална вода помага за поддържане на нормалната функция на отделителната система и намалява риска от образуване на камъни в бъбреците и развитие на инфекции на пикочните пътища.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com