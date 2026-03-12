Епидемиолог: Грипът отстъпва, но нови вируси заливат страната

Грипът постепенно отстъпва, но мястото му бързо се заема от други респираторни вируси, които в момента се разпространяват значително по-масово. За това предупреждава директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова. По думите й в момента грипът се среща само в единични случаи, но други инфекции вече доминират в страната. Част от тях могат да причинят сериозни усложнения, включително бронхити и пневмонии.

Грипът намалява

Според проф. Христова тази година грипната вълна е започнала по-рано от обичайното и вече постепенно отслабва.

„В момента типичният грип е просто в единични случаи. А в същото време има букет от други вируси, които многократно надхвърлят разпространението на грип“, обясни тя.

По думите й анализите на лабораторните проби ясно показват промяната в епидемичната картина.

„Сега примерно при нас на 25 проби доказваме един грипен вирус и 20 други респираторни вируси. Това е в момента картината“, посочи специалистът.

Нови вируси с тежки усложнения

В момента най-често се откриват респираторно-синцитиален вирус и метапневмовирус.

„Това са два сериозни вируса, причиняват сериозни усложнения от страна на долните дихателни пътища – сериозен бронхит, немалко случаи на пневмония“, обясни проф. Христова.

Освен тях в страната циркулират и други вируси – риновируси, бокавируси, аденовируси и парагрипни вируси.

Част от тях засягат най-вече малките деца и причиняват възпаления на горните дихателни пътища, хрема и дразнене в гърлото.

Как да се предпазим

Според специалистите най-сигурната защита срещу по-тежко боледуване остава силната имунна система.

„По принцип се разболяват хората с компрометиран имунитет. Ако нашата имунна система е здрава и активна, тя би трябвало да може да ни предпази до голяма степен“, посочи проф. Христова.

Тя препоръчва повече внимание към съня, почивката, физическата активност и приема на витамини и микроелементи.

Особено важен според нея е витамин D.

„Витамин D, особено в зимните и пролетните месеци, е просто задължителен за всички“, подчерта специалистът.

По думите й при изследване много хора установяват, че стойностите на този витамин са значително под нормата, което отслабва защитата на организма срещу вируси и бактерии.

Съвети при първи симптоми

Проф. Христова напомни и за мерките, които хората трябва да спазват при поява на симптоми.

„Ние знаем от COVID как се пазим – с маски, с хигиена на ръцете. И как при първи симптоми трябва да си останем вкъщи, за да дадем възможност на организма да се възстанови“, каза тя.

Според нея социалната отговорност също е важна – ако сме болни, трябва да ограничим контактите си, за да не заразяваме други хора.

Започва и сезонът на кърлежите

Проф. Христова предупреди и за друг сезонен риск – активността на кърлежите.

По думите й те вече са се активизирали след зимата.

„Кърлежите са презимували, гладни са и са много активни. Те доста бързо се придвижват към нас, привлечени от въглеродния двуокис, който отделяме, и от нашата топлина“, обясни тя.

Пикът на тяхната активност започва именно през пролетта – през март, април и май, а по-слаб втори пик се наблюдава и през есента.

