Водещи кардиолог и ендокринолог от УМБАЛ „Пълмед“ приемат в Пещера

Специалистите д-р Екатерина Петкова и д-р Десислава Илиева консултират пациенти в ДКЦ „Хипократ“

Водещите специалисти от Университетска болница "Пълмед", гр. Пловдив- кардиологът д-р Екатерина Петкова и ендокринологът д-р Десислава Илиева вече преглеждат пациенти и в ДКЦ "Хипократ"-гр. Пещера.

Д-р Екатерина Петкова извършва регулярни амбулаторни прегледи с предварително записан час на тел. 0899 999 800 , а графикът й за пациентите в гр. Пещера вече е достъпен за записване на часове и онлайн през системата Superdoc.bg

Д-р Петкова е специалист в Отделението по кардиология с инвазивна кардиология на пловдивската универитетска болница от 2015г. и ДКЦ „Пълмед“. В практиката си кардиологът обръща голямо внимание на превенцията за ограничаване на честотата на сърдечносъдовите заболявания сред пациенти от различни възрасти и особено сред по-младите, които са склонни да неглижират профилактиката. Участва в редица социалноотговорни кампании промотиращи здравето на сърдечносъдовата система и подкрепя инициативи в областта на скрининга им в различни градове от страната.

Д-р Десислава Илиева – специалист по ендокринология и болести на обмяната осъществява консултации в ДКЦ „Хипократ“, гр. Пещера всяка сряда. Тя е част от екипа на Отделението по ендокринология в УМБАЛ "Пълмед", гр. Пловдив и има дългогодишен опит в диагностиката и лечението на захарен диабет, метаболитен синдром, заболявания на щитовидната жлеза, затлъстяване и репродуктивни проблеми. Час за преглед при д-р Илиева пациентите могат да запишат на телефоните на ДКЦ „Хипократ“: 0899 999 800 , както и онлайн през системата на Superdoc.bg .

Д-р Илиева също участва в редица социалноотговорни кампании за промоция на здравето като през ноември 2025г. преглежда в безплатната кампания по повод Световния ден за борба с диабета за пациенти с вече установен диабет от град Пещера.

*Прегледите се осъществяват с направление по НЗОК или платено!

Онлайн график за час за консултативни прегледи при:

д-р Петкова:superdoc.bg/lekar/ekaterina-petkova

д-р Илиева:superdoc.bg/lekar/desislava-ilieva

Повече информация на тел. 0899 999 800

