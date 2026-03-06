Здраве

Спешна акция по въздух: Медицински хеликоптер пренесе 4-годишно дете в ,Мама и Аз‘– Плевен

06 мар 26 | 17:31
911
Агенция Стандарт

Бързата реакция и перфектната координация спасиха ценно време за 4-годишен пациент днес. Малко след обяд медицински хеликоптер кацна на специализираната площадка на болница ,Сърце и Мозък‘, за да прехвърли детето под грижите на водещите специалисти от клиника ,Мама и Аз‘.

След като случаят е приет в болницата във Враца, местните лекари незабавно са потърсили съдействие от плевенските си колеги. Организацията по транспортирането е отнела броени минути. На място в Плевен детето бе поето от готов екип от реаниматори и педиатри. Към момента малкият пациент е под денонощно наблюдение от мултидисциплинарен екип.

Автор Агенция Стандарт

Още от Здраве
