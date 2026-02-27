Минимално инвазивната гинекология като стандарт: Ново поколение специалисти се обучават в ,Сърце и Мозък‘

Качественото обучение в минимално инвазивната гинекологична хирургия изисква не само техника, но и ясна концепция, последователност и менторство. Именно върху тези принципи беше изграден поредният курс по програмата GESEA (Gynaecological Endoscopic Surgical Education and Assessment) – „Основи на минимално инвазивната гинекологична хирургия“, проведен в обучителния център на високотехнологичния болничен комплекс ,Сърце и Мозък‘ в Плевен.

Курсът събра студенти, специализанти и млади специалисти, за които минимално инвазивните подходи се превръщат в стандарт в ежедневната им клинична практика. Програмата беше структурирана така, че да осигури стабилна основа – от теоретичните принципи до целенасочено практическо усъвършенстване на базисни лапароскопски и хистероскопски техники. Обучението се проведе под ръководството на д-р Александър Любенов – директор на Обучителния център по клинична и експериментална медицина (СИМЛАБ), с активното участие на главния ментор д-р Атанас Александров и менторите д-р Десислава Кипрова, д-р Добромир Андреев и д-р Естер Илиева.

Работата в малки групи позволява индивидуален подход и директна обратна връзка – ключов елемент в изграждането на хирургично мислене и увереност. Особен акцент бе поставен върху овладяването на лапароскопския шев и възлообразуването – умения, които остават златен стандарт в минимално инвазивната хирургия и определят качеството и безопасността на всяка интервенция. В рамките на практическата част участниците имаха възможност да проследят и хирургия на живо, демонстрираща реалното приложение на усвоените техники в основни гинекологични интервенции – от лапароскопски подходи до съвременни хистероскопски методи.

Курсът още веднъж затвърди значението на структурираните обучителни програми и екипната работа в развитието на младите специалисти – дългогодишна мисия на АГ-специалистите в ,Сърце и Мозък‘, които утвърждават минимално инвазивната гинекологична хирургия като стандарт в България.

