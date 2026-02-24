1500 роботизирани операции с da Vinci: ,Сърце и Мозък‘ затвърждава лидерството си в урологията

Февруари бележи важен момент за българската урология. Екипът на високотехнологичния болничен комплекс ,Сърце и Мозък, ръководен от проф. Деян Анакиевски, достигна впечатляващия брой от 1500 успешно извършени робот-асистирани урологични операции с роботизираната система da Vinci.

Постижението е резултат от повече от пет години целенасочено развитие на минимално инвазивната и роботизираната хирургия в лечебното заведение. Екипите последователно внедряват иновативни подходи, които подобряват стандартите на лечение и разширяват възможностите на съвременната урологична практика у нас.





Роботизираната система da Vinci позволява изключителна хирургична прецизност, по-малка оперативна травма и по-бързо възстановяване за пациентите. Всяка от 1500-те успешни процедури означава по-нисък риск от усложнения, по-кратък болничен престой и по-добро качество на живот.

„Този успех не е само статистика, а доказателство за устойчивост, професионализъм и доверие между лекар и пациент, които утвърдиха болници ,Сърце и Мозък’ като водещи центрове за роботизирана урологична хирургия в страната. Екипът ни продължава да развива своята медицинска експертиза и да инвестира в иновации, поставяйки пациента в центъра на всяка медицинска практика“, споделя проф. Анакиевски.

