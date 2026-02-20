Отделение по инфекциозни болести официално отвори врати в УМБАЛ „Пълмед“

На 20 февруари в УМБАЛ „Пълмед“ официално бе открито Отделение по инфекциозни болести. Структурата е с най-високото трето ниво на компетентност, отговаряща на съвременните изисквания за диагностика, лечение и контрол на инфекциозни заболявания.

Отделението се намира в самостоятелна сграда - Блок С на университетския медицински комплекс, което осигурява оптимална организация на потока от пациенти и високо ниво на безопасност.

Екипът на новата структура, съставен от специалисти с отлична квалификация, лекува възрастни и деца с широк спектър остри инфекциозни заболявания — вирусни и бактериални инфекции, фебрилни състояния с неизяснен произход, усложнения след инфекции и случаи, изискващи специализирано наблюдение. Отделението е подготвено да реагира както при рутинни клинични случаи, така и при ситуации с повишен епидемиологичен риск.

Ръководител на екипа е доц. Андрей Петров, утвърден специалист с дългогодишен клиничен и преподавателски опит.

Инфекциозните заболявания изискват бърза диагностика, добра организация и сигурна среда, подчерта по време на откриването доц. Петров, като допълни, че в отделението са създадени най-добрите условия пациентите да получат навременна и професионална медицинска помощ.

Базата разполага с 20 болнични легла, като съществен елемент са четирите обособени помещения – изолатори, където ще бъдат лекувани пациенти със заболявания с висок контагиозен риск или особено опасни инфекции. Това позволява ефективно предотвратяване на разпространението на зарази, като гарантира безопасност и за пациентите, и за медицинския персонал.

Откриването на Отделението по инфекциозни болести е важна стъпка в развитието на лечебното заведение и допринася за по-добрата готовност на регионалната здравна система да посреща съвременните предизвикателства при лечението на инфекциозните болести.

