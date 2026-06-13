УМБАЛ „Пълмед“ въвежда най-висок клас роботизирана хирургична система Da Vinci X
УМБАЛ „Пълмед“ разшири арсенала си за високотехнологично лечение и внедри роботизираната хирургична система Da Vinci X. Това е една от най-модерните п...
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УМБАЛ „Пълмед“ разшири арсенала си за високотехнологично лечение и внедри роботизираната хирургична система Da Vinci X. Това е една от най-модерните п...
„Булфарма“ предлага европейски стандарти за специализанти в болниците си в гр. Пловдив, Велинград и Пещера
На 20 февруари в УМБАЛ „Пълмед“ официално бе открито Отделение по инфекциозни болести. Структурата е с най-високото трето ниво на компетентност, отгов...
С новата биологична протеза пациентът може да води активен начин на живот без да приема антикоагуланти, казва кардиохирургът д-р Велина ЯнчеваПроцеду...
ървото издание на „Вело Пулс Пловдив“, организирано от холдинга „Булфарма“, болница „Пълмед“ и нейното Отделение по кардиохирургия, се проведе на 27 с...
Методиката, която е използвана се нарича TCRAT
На 14 май, сряда, в Центъра по алергология и дерматология в медицински комплекс „Пълмед“ - Пловдив под ръководството на доц. д-р Румяна Янкова, дм,...
Университетски медецински комплекс „Пълмед“ е единственото лечебно заведение не само в Пловдив, но и в Южна България, в което се провежда изследване...
Тя ще е в понеделник, 24 март
Стартът на кампанията е на 1 август и ще продължи до края на септември
И тази година „Пълмед“ - Пловдив се включва в европейската кампания Евромеланома 2024 за безплатни прегледи за рак на кожата. В Сектора по алергология...
С ПET скенер се оценява не само големината и формата на тумора и метастазите му, а и тяхната метаболитна активностВ структурата на УМБАЛ „Пълмед“, Пло...
Изтъкнатият дерматолог и алерголог доц. д-р Румяна Янкова ще ръководи провеждането на XV Национална кампания за диагностика и профилактика на кожни ал...
Обновено и надградено до най-високото трето ниво на компетентност, Отделението по неонатология на УМБАЛ „Пълмед“ е избрало неслучайно датата 17 ноемвр...
За отбелязване на Световния ден за борба с диабета, на 14 ноември, вторник, всички свободни от график лекари в Клиниката по вътрешни болести с отделен...
Отделението по неврология на УМБАЛ „Пълмед“ - Пловдив получи златен статут в борбата с инсулта от инициативата Angels на Европейската организация по и...
Това е от безплатната кампания за профилактика на рака на кожата
Първото семейство с СOVID-19, настанено за лечение в специализираното отделение на болница “Пълмед“ в Пловдив, напусна здравното заведение излекувано
Те са хора, били в контакт с лекаря от Спешното отделение в болница „Пълмед“