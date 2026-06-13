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Неонатологията на „Пълмед“ отбеляза Световния ден на недоносените деца с водосвет за здраве

Неонатологията на „Пълмед“ отбеляза Световния ден на недоносените деца с водосвет за здраве

Обновено и надградено до най-високото трето ниво на компетентност, Отделението по неонатология на УМБАЛ „Пълмед“ е избрало неслучайно датата 17 ноемвр...

17 ноември | 14:52
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