УМБАЛ „Пълмед“ въвежда най-висок клас роботизирана хирургична система Da Vinci X

УМБАЛ „Пълмед“ разшири арсенала си за високотехнологично лечение и внедри роботизираната хирургична система Da Vinci X. Това е една от най-модерните платформи за минимално инвазивна оперативна интервенция в света.

Системата предоставя на хирурга многократно по-добра разделителна способност в зоната на оперативната интервенция в реален 3D образ. Това дава възможност да бъдат видени детайли отвъд възприятието на нормалното човешко око, а това спомага за максималната прецизност, точност и безопасност на хирургическата намеса.

Роботизираната система намира приложение в области като урология, гинекология, коремна и гръдна хирургия, включително при лечението на онкологични заболявания. Системата позволява извършването на сложни операции с изключителна прецизност и контрол, като се управлява от хирурга чрез специална конзола. Това дава възможност за по-щадящи интервенции, по-малко болка, по-нисък риск от усложнения и по-бързо възстановяване за пациентите.

Da Vinci X осигурява и значителни предимства за медицинските екипи чрез висококачествена 3D визуализация и максимална точност на движенията, което разширява обхвата на възможните хирургични интервенции.

В момента в „Пълмед“ е в ход първият етап от обучението на екипите от хирурзи в четирите медицински направления. То се води от експерти от фирмата представител на „Da Vinci“ за България SofMedica Life-saving Innovation. Програмата на занятията включва освен разучаване на системата и придобиване на познания за техническите характеристики на робота, а също и усвояване на симулационни модели за управление. През втория етап предстои сертифициране за работа с новата технология в реномирани развойни институти и лечебни заведения в Германия, Белгия, Гърция и Холандия.

Предвижда се първата робот-асистирана операция в „Пълмед“ да бъде осъществена към средата на май.

Въвеждането на роботизираната система е важна част от стратегията на УМБАЛ „Пълмед“ за развитие на иновативна медицина и предоставяне на съвременни и ефективни методи на лечение.

