УМБАЛ „Пълмед“ въвежда най-висок клас роботизирана хирургична система Da Vinci X

УМБАЛ „Пълмед“ въвежда най-висок клас роботизирана хирургична система Da Vinci X
03 апр 26 | 15:55
Агенція Стандарт

УМБАЛ „Пълмед“ разшири арсенала си за високотехнологично лечение и внедри роботизираната хирургична система Da Vinci X. Това е една от най-модерните платформи за минимално инвазивна оперативна интервенция в света.

Системата предоставя на хирурга многократно по-добра разделителна способност в зоната на оперативната интервенция в реален 3D образ. Това дава възможност да бъдат видени детайли отвъд възприятието на нормалното човешко око, а това спомага за максималната прецизност, точност и безопасност на хирургическата намеса.

Роботизираната система намира приложение в области като урология, гинекология, коремна и гръдна хирургия, включително при лечението на онкологични заболявания. Системата позволява извършването на сложни операции с изключителна прецизност и контрол, като се управлява от хирурга чрез специална конзола. Това дава възможност за по-щадящи интервенции, по-малко болка, по-нисък риск от усложнения и по-бързо възстановяване за пациентите.

Da Vinci X осигурява и значителни предимства за медицинските екипи чрез висококачествена 3D визуализация и максимална точност на движенията, което разширява обхвата на възможните хирургични интервенции.

В момента в „Пълмед“ е в ход първият етап от обучението на екипите от хирурзи в четирите медицински направления. То се води от експерти от фирмата представител на „Da Vinci“ за България SofMedica Life-saving Innovation. Програмата на занятията включва освен разучаване на системата и придобиване на познания за техническите характеристики на робота, а също и усвояване на симулационни модели за управление. През втория етап предстои сертифициране за работа с новата технология в реномирани развойни институти и лечебни заведения в Германия, Белгия, Гърция и Холандия.

Предвижда се първата робот-асистирана операция в „Пълмед“ да бъде осъществена към средата на май.

Въвеждането на роботизираната система е важна част от стратегията на УМБАЛ „Пълмед“ за развитие на иновативна медицина и предоставяне на съвременни и ефективни методи на лечение.

Автор Агенция Стандарт

Още по тема Болници
„Сердикамед“ посреща пациентите си в София с обновена и модерна база, и високотехнологично оборудване

„Сердикамед“ посреща пациентите си в София с обновена и модерна база, и високотехнологично оборудване

Най-новото попълнение в най-голямата верига лечебни заведения в България – групата на „Булфарма“, медицински комплекс „Сердикамед“, "рестартира" дейно...

Здраве
26 март | 8:30
0 коментара
1119
1500 роботизирани операции с da Vinci: ,Сърце и Мозък‘ затвърждава лидерството си в урологията

1500 роботизирани операции с da Vinci: ,Сърце и Мозък‘ затвърждава лидерството си в урологията

Февруари бележи важен момент за българската урология. Екипът на високотехнологичния болничен комплекс ,Сърце и Мозък, ръководен от проф. Деян Анакиевс...

Здраве
24 февруари | 8:00
0 коментара
2201
Още от Здраве
