УМБАЛ „Софиямед“ с изложба "Другото лице на лекаря"

За втора поредна година УМБАЛ „Софиямед“ бе домакин на изложба - живопис по повод Световния ден на здравето. Тази година тя носи името „Другото лице на лекаря“ и посланието за разкриването на човешката и творческа страна на медицинската професия и лекаря.

Изложбата бе официално открита от нейния автор в централното фоайе на лечебното заведение в БЛОК1 днес, 7 април – професионалният празник на всички работещи в сферата на здравеопазването в България и събра ръководството на медицинския комплекс, лекари, пациенти и гости на "Софиямед".

Изложбата представя творби на д-р Станислав Бадаланов – лекар в Спешно отделение на болницата, който повече от 30 години съчетава медицината с изобразителното изкуство. Неговите картини носят личен отпечатък – вдъхновени от реални преживявания, спомени и емоции, пречупени през погледа на човек, чиято професия е да се грижи за Живота. Темите, намерили израз върху платната му са посветени и на онова, което остава извън динамиката на ежедневната медицинска практика- в условията на висока отговорност и натоварване, изкуството се превръща в естествен "отдушник" и начин за съхраняване на вътрешния баланс на твореца.

„Символиката на днешния празник, 7-ми април, придобива нови измерения чрез изкуството. Платната, изложени днес във фоайето на нашата болница, са най-красноречивото доказателство, че хуманизмът в медицината и вдъхновението в изкуството произтичат от един и същи източник – човешкото сърце. Да носиш отговорността за човешкия живот и същевременно да претворяваш света чрез четката е рядък дар. Защото често картините не просто красят пространството, а имат силата да лекуват духа и да вдъхновяват колегите, показвайки ни, че лекарят е личност с необятни хоризонти.“, пише д-р Йордан Пелев, управител на УМБАЛ „Софиямед“ в специален поздравителен адрес по повод изложбата.

От своя страна д-р Бадаланов сподели, че „Другото лице на лекаря“ е покана да погледнем отвъд професията и да видим човека.

„На професионалния празник на всички работещи в здравеопазването е хубаво да си спомним, че срещу нас стои не просто професионалист, а преди всичко човек“, допълва той.

С инициативата си УМБАЛ „Софиямед“ отправя послание към обществото, че грижата за здравето не се изчерпва само с медицинската дейност, а включва и умението да съхраниш себе си, да намираш вдъхновение и баланс дори в най-натовареното ежедневие.

Това е втора самостоятелна изложба на д-р Бадаланов в лечебното заведение и поредна негова в България. Тя може да бъде разгледана от пациентите и посетителите в централното фоайе на болницата до 12 април, а повече информация за творбите вижте ТУК

Честит празник!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com