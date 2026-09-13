Всичко за Софиямед

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“Софиямед“ разкрива Венозен център за персонализирана грижа срещу скритите опасности на разширените вени

“Софиямед“ разкрива Венозен център за персонализирана грижа срещу скритите опасности на разширените вени

Венозните заболявания често започват незабележимо – с усещане за тежест и умора в краката, леко отичане около глезените, нощни крампи или появата на п...

19 август | 14:40
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Неврохирурзите от „Софиямед“ извършиха щадяща ендоскопска операция на тумор на хипофизата през носа

Неврохирурзите от „Софиямед“ извършиха щадяща ендоскопска операция на тумор на хипофизата през носа

Немският неврохирург проф. д-р Йорн-Андре Хорачек оглави екипа осъществил съвременната интервенция Ендоскопска миниинвазивна операция на хипофизата чр...

19 май | 12:16
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