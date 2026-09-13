Безплатни прегледи на деца и ученици в „Софиямед“ по повод 15 септември
По случай първия учебен ден - 15-ти септември и началото на новата учебна година, специалистите от „Софиямед“ по традиция обявяват безплатни профилакт...
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По случай първия учебен ден - 15-ти септември и началото на новата учебна година, специалистите от „Софиямед“ по традиция обявяват безплатни профилакт...
Венозните заболявания често започват незабележимо – с усещане за тежест и умора в краката, леко отичане около глезените, нощни крампи или появата на п...
Специалистите осигуряват високоспециализирана кардиологична грижа на място
Медицински комплекс „Софиямед“ разширява обхвата на високоспециализираните си медицински услуги с разкриването на Център по електрофизиология и кардио...
Сентинелна биопсия при ранен стадии на рак на гърдата вече и в „Софиямед“Центърът за млечни жлези на „Софиямед“ направи поредна голяма крачка към перс...
По случай Международния ден на детето 1-ви юни, специалистите от медицински комплекс „Софиямед“ по традиция обявяват безплатни профилактични прегледи...
Немският неврохирург проф. д-р Йорн-Андре Хорачек оглави екипа осъществил съвременната интервенция Ендоскопска миниинвазивна операция на хипофизата чр...
Днес „Софиямед” отбелязва 14 години от своето създаване. Мотото под което лечебното заведение отбелязва празника си тази година е „14 години грижа, ин...
На 9 май медицински комплекс „Софиямед“-УМБАЛ и ДКЦ-та, празнува от своето основаване през 2012-та година. В съответствие с мотото си тази година – „Г...
В навечерието на своята 14-та годишнина, която се отбелязва на 9 май, УМБАЛ „Софиямед“ посреща празника си с 2-ра по ред роботизирана хирургична систе...
Поводът е Световния ден на здравето
Мултидисциплинарен екип от специалисти от УМБАЛ „Софиямед“ успешно извърши високорисково комплексно лечение на 103-годишна пациентка със счупване на б...
Българските им колеги ще преглеждат безплатно през април
Над 2 кг. тумор от бедрото на 67-годишен мъж отстраниха по време на органосъхраняваща операция лекарите от Клиниката по Ортопедия и травматология на У...
Д-р Сибел Кафалиева, кардиолог в УМБАЛ „Софиямед”: Вирусната инфекция е сериозен тригер при пациенти със сърдечносъдови проблеми– Д-р Кафалиева, защо...
Нутриционистът Слави Славов става част от екипа на „Софиямед“
Д-р Светослав Славов от Центъра по хепатология „Софиямед“: В ранните стадии липсват типични признаци
Недоносените бебета са истински бойци, а зад тях стоят силни родители и отдаден медицински екип
Новият център предлага цялостна грижа и модерна диагностика за здрав черен дроб
Преди година животът на 64-годишния Пламен Кунев от Ловеч се преобръща, когато сърцето му внезапно излиза от ритъм. Потърсил медицинска помощ в родния...