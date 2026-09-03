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Безплатни прегледи на деца и ученици в „Софиямед“ по повод 15 септември

Безплатни прегледи на деца и ученици в „Софиямед“ по повод 15 септември
03 сеп 26 | 11:49
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Елка Василева

По случай първия учебен ден - 15-ти септември и началото на новата учебна година, специалистите от „Софиямед“ по традиция обявяват безплатни профилактични прегледи за деца. Те ще се извършат в рамките на традиционната кампания на медицинския комплекс „Бъдете здрави“, която цели да информира обществото за ползите от профилактиката и акцентира върху здравето и на децата.

За четвърта поредна година под мотото „Пазим Живота“, освен безплатен профилактичен преглед и подаръци от партньори, с които медицинския комплекс реализира кампанията, „Софиямед“ подарява на децата и малък подарък с послание- светлоотразително мече, удобно за закачане на детската или ученическа раница, което освен забавен е и необходим аксесоар и символ, спомагащ за отличаването на детето при пресичане на пътя.

Педиатрите от Детско отделение на УМБАЛ „Софиямед“ ще имат график с безплатни приемни часове в периода 8-11 септември. Прегледите ще се извършват в 24/7 Детския неотложен кабинет, който се намира в сградата на ДКЦ „Софиямед“-Люлин (бул. „Джавахарлал Неру“ 23).  За прегледите е задължително предварително записване и регистрация на Централна регистратура преди извършването им.

 Специалистите от БЛОК1 на лечебното заведение (бул. „Г.М.Димитров“ 16) ще извършват прегледи на деца по направления: нервни, очни, ушно-носно-гърлени и детски болести.

 Записването се осъществява предварително онлайн през платформата на Superdoc.bg, на тел. 0895 555 444, 02 465 00 00 за прегледи в ДКЦ „Софиямед“ БЛОК 1 (бул. Г.М.Димитров 16) и на тел. 02 465 0003 за прегледи в ДКЦ „Софиямед“-Люлин (бул. Джавахарлал Неру 23).

 График в Superdoc.bg: https://superdoc.bg/lekar/bezplatni-pregledi-15-septemvri-sofiamed

 *Прегледите се осъществяват на деца на възраст от 0 до 18г.

**Всеки родител на пациент със записан час е необходимо да регистрира данните му на Централна регистратура преди извършването на прегледа в съответното ДКЦ на „Софиямед“.

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Автор Елка Василева

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