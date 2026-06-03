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Д-р Петър Маджуров с прегледи в ДКЦ „Пълмед“ през юни

Утвърденият неврохирург от Германия ще консултира пациенти в Пловдив

Д-р Петър Маджуров с прегледи в ДКЦ „Пълмед“ през юни
03 юни 26 | 16:42
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Елка Василева

Неврохирургът с над 40г. опит в Германия д-р Петър Маджуров ще преглежда в ДКЦ „Пълмед“ от 22 до 25 юни 2026г. Водещият специалист ще извършва специализирани прегледи и консултации само с предварително записване на тел. 032 607 300 или онлайн през Superdoc.bg

Инициативата има за цел да даде достъп на българските пациенти до най-съвременните европейски практики в диагностиката и лечението на неврохирургични заболявания на главата и гръбначния стълб.

Д-р Петър Маджуров е доказано име в европейската неврохирургия. След забележителен кариерен път в Германия, където до 2024г. завежда отделението по неврохирургия във Военната болница в Берлин, от юли 2025 година заедно с екип германски неврохирурзи се присъединява към Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ „Софиямед“, гр. София.

Осъществяването на консултативна и оперативна дейност от неврохирурга в УМБАЛ „Софиямед“ и УМБАЛ „Пълмед“ е ключова стъпка в стратегията на собственика на двете лечебни заведения – „БУЛФАРМА“, да привлича световнопризнати медицински специалисти, осигурявайки медицина на европейско ниво у нас.

Предстоящите прегледи в ДКЦ „Пълмед“ в Пловдив са насочени към пациенти с резистентни на консервативна терапия гръбначни заболявания-сколиоза, дегенеративни заболявания-дискови хернии (на целия гръбнак) и стеснение на гръбначно-мозъчния канал (стеноза), симптоми на нестабилност на гръбначните прешлени; хронични болкови синдроми-остра и хронична болка -следствие на посттравматична увреда в областта на гръбначния стълб и кранеофациална болка, невралгия на тригеминалния нерв; синдроми при компресия на периферните нерви;онкологично установени заболявания на мозъка и гръбначния стълб; симптоми на старческа хидроцефалия след предварителен тест от невролог, както и други хронични проблеми, изискващи високоспециализирана неврохирургична консултация.

Прегледите в ДКЦ „Пълмед“ носят и силен личен емоционален заряд за самия д-р Маджуров:

„Завръщането ми в Пловдив винаги е вълнуващо, защото това е моят роден град. Имам огромен сантимент– тук са корените ми, голямата ми дъщеря и внука ми, тук започна мечтата ми за медицината. Възможността да помогна на хората от моя роден град, споделяйки опита и знанията, които натрупах в Германия с моите колеги, за мен е не просто професионален ангажимент, а дълг“, сподели д-р Маджуров.

*Прегледите са платени

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Автор Елка Василева

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