Безплатни детски прегледи в „Софиямед“ по повод 1 юни

По случай Международния ден на детето 1-ви юни, специалистите от медицински комплекс „Софиямед“ по традиция обявяват безплатни профилактични прегледи за деца. Те ще се извършат в рамките на кампанията на медицинския комплекс "Бъдете здрави", която цели да информира обществото за ползите от профилактиката и акцентира върху здравето на най-малките.

Всяко дете, преминало през безплатен консултативен преглед, част от кампанията на „Софиямед“ по случай 1 юни ще получи и подаръци, осигурени от дългогодишните партньори и приятели на „Софиямед“.

Педиатрите от Детско отделение на УМБАЛ „Софиямед“ ще имат график с безплатни приемни часове в периода 01-05 юни. Прегледите ще се извършват в 24/7 Детския неотложен кабинет, който се намира в сградата на ДКЦ „Софиямед“-Люлин (бул. „Джавахарлал Неру“ 23). За прегледите е задължително предварително записване и регистрация на Централна регистратура преди извършването им.

Специалистите от ДКЦ „Софиямед“ БЛОК1 (бул. „Г.М.Димитров“ 16) ще извършват прегледи на деца по направления: ортопедия, детски очни болести, ушно-носно-гърлени, неврохирургия, детски болести и неонатология.

Записването се осъществява предварително онлайн през платформата на Superdoc.bg, на тел.0895 555 444, 02 465 00 00 за прегледи в ДКЦ „Софиямед“ БЛОК1 (бул. Г.М.Димитров 16) и на тел. 02 465 0003 за прегледи в ДКЦ „Софиямед“-Люлин (бул. Джавахарлал Неру 23).

Час за безплатен преглед в ДКЦ „Софиямед“ БЛОК1 запишете от тук: https://superdoc.bg/lekar/bezplatni-detski-pregledi-sofiamed

Час за безплатен преглед в ДКЦ „Софиямед“-Люлин запишете от тук: https://superdoc.bg/lekar/bezplatni-detski-pregledi-sofiamed-lulin

*Моля при записването на час да посочите името на детето

**Прегледите се осъществяват на деца на възраст от 0 до 18г.

**Всеки родител на пациент със записан час е необходимо да регистрира данните си на Централна регистратура преди извършването на прегледа в съответното ДКЦ на „Софиямед“.

