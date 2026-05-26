Климатолог с мрачна прогноза и предупреждение: Не сме подготвени!

"Винаги си говорим за тези събития, след като се случат, и обсъждаме следствията, но и не и основната причина, а основната причина са климатичните промени. Невинаги може да определим точния път, по който те влияят, но в случая на наводненията една от основните причини е повишената температура на Земята. Тя нараства много бързо. Вече надминахме затопляне от 1,5° в сравнение с края на 19 век. Тази температура е индикатор". Това каза климатологът д-р Валентин Симеонов за "България сутрин".

Той подчерта, че наводненията са част от проблемите, които тепърва ще се създават заради климатичните промени.

"Тази година очаквам да има проблеми с пожарите и с горещи вълни, защото се очаква. Глобалните температури нарастват. А при наводненията конкретната климатична причина е повишеното изпарение на водата, поради по-високите температури. Това е само едната страна на проблема. Другата страна е, че не сме подготвени. И тук мога да кажа следното - направете път на водата, или тя ще си го направи сама", допълни д-р Симеонов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите има решение на проблема - да се построят огромни корита на реките.

"Другото много важно нещо са горите, особено в планински райони като Габрово, Севлиево и се стича много вода, горите забавят достъпа на дъждовната вода. Изсичането на горите или пожарите отварят пътя на водата, и трябва да престанем да мислим за горите като източник на дървесина, а като застраховка срещу такива бедствия. Трябва да се спре изсичането, особено на старите гори. Тази година и следващата вероятно ще бъдат най-горещите. Горските пожари ще нараснат, а там съвсем не сме подготвени", подчерта климатологът.

Д-р Валентин Симеонов припомни, че дори не разполагаме със самолет за борба с горските пожари.

"Горските пожари се развиват много бързо. Там са необходими точно специализирани самолети, а не както чухме, да се използва "Спартан". Трябват самолети, които могат да зареждат до 6 тона вода за 10-20 секунди от отворени източници и след това да се връщат. При тези пожари е важно да се действа бързо, а ние нямаме нищо. Досега минавахме между капките", категоричен е той.

"Градовете ни са строени за друг климат, те не са пригодени за новия климат, те са покрити с непропусклива за дъждовната вода повърхност - сгради, улици. Тези процеси ще стават все по-чести, все по-сериозни и по-продължителни, и с по-големи щети", добави климатологът.

