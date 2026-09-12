Воден ад в две райски градчета, пороят погълна мъж (ОБНОВЕНА)
Страшни последствия след вчерашните убри
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Страшни последствия след вчерашните убри
Одитът ще проследи как са изразходвани средствата за горските пожари в периода 2024–2026 г.
Между 11:00 и 11:30 часа ще бъде проведен национален тест на системата
През летния сезон ще осигурим безплатни паркинги за гостите
По думите му има решение на проблемите у нас
Беше акцентирано върху значението на добрата комуникация и синхронизираните действия между отговорните структури
Преди дни доброволци от страната получиха екипировка за борба с пожарите
Дъждове, квлачища и евакуации в Тоскана и Болоня
Налице е природно знамение, следващите 4 дни са много критични, каза Филип Филипов
Той предупреждава хората за предстоящи бедствия
Подкрепата при бедствия вече ще се плаща по-бързо, казва Ивайло Иванов
Остава притеснението за пожара, който е на територията на Гърция
Проектът е реализиран от общината
Нещо ужасно ни дебне през април
Цикълът "Елиас" докара бедствено положение
Компетентните органи приведени в готовност
Пламна землище в близко село
Норвегия евакуира над 600 души
Гръцки министър говори за човешка небрежност или умисъл
Навършват се 60 години от разрушителното земетресение