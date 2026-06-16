Къде са отишли 1,3 млрд. лева? Сметната палата проверява МВР

Сметната палата започва мащабна проверка на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите за това как са изразходвани над 1,3 млрд. лева, предназначени за превенция, овладяване и възстановяване след горски пожари.

Одитът ще обхване периода от началото на 2024 г. до средата на 2026 г. и ще проследи не само как са използвани средствата, но и доколко институциите са били подготвени да реагират при бедствия и дали са работили координирано, предава NOVA.

Проверката идва на фона на тревожна статистика. През 2025 г. България е сред десетте най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз. Само за една година у нас са изгорели близо 300 000 декара гори, включително територии от мрежата „Натура 2000“.

Одиторите ще проверят разходите за пожарна техника, оборудване, защитни средства, ремонти на сгради, обучение на служители и подготовка на населението за реакция при бедствия. В проверката ще бъде събрана информация и от Министерския съвет, областните управители и общините.

Според данните около 96% от горските пожари у нас са причинени от човешка дейност – умишлено или поради небрежност. В повече от 80% от случаите огънят тръгва извън горските територии и впоследствие се разпространява в тях.

Сметната палата посочва и редица проблеми, които налагат проверката. Сред тях са липсата на актуална национална стратегия за развитие на горския сектор, както и данни за недостатъчна подготовка и капацитет на част от институциите, особено на местно ниво. Целта на одита е да покаже дали вложените средства са довели до по-добра превенция, по-бърза реакция при пожари и по-ефективна защита на хората и горските територии.





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