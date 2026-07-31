Пет имена чакат решението на Възраждане за президентския вот

„Възраждане“ обсъжда петима възможни кандидати за президент и ще обяви своя избор до края на август. Това заяви пред бТВ лидерът на партията Костадин Костадинов, който потвърди, че формацията със сигурност ще участва във вота със собствен претендент.

Петима влизат във вътрешната битка

„Имаме процедура за номинация на кандидати. Към настоящия момент се обсъждат пет имена“, заяви Костадинов.

Преди окончателното решение „Възраждане“ ще проведе вътрешно и външно проучване, което трябва да покаже кой от потенциалните претенденти се възприема най-добре сред членовете, симпатизантите и по-широк кръг избиратели.

„Ще направим вътрешно и външно проучване, за да видим кое от тези имена се възприема най-добре“, обясни председателят на партията.

Резултатът от процедурата се очаква в края на август. На директен въпрос дали формацията ще има собствен кандидат за държавен глава, Костадинов отговори категорично: „Разбира се“.

„Възраждане“ прекъсна заседанието

Междувременно напрежението по един от спорните въпроси на деня се пренесе в пленарната зала. По искане на „Възраждане“ председателят на Народното събрание Михаела Доцова даде 15-минутна почивка непосредствено след началото на заседанието.

Костадинов настоя прекъсването да бъде половин час и да се свика председателски съвет. Причината е проведеният ден по-рано разговор между външните министри на България и Иран и опасенията на партията за евентуална ескалация.

„Още вчера поискахме свикване на председателски съвет във връзка с усложняващата се ситуация в отношенията с Иран“, заяви лидерът на „Възраждане“.

Спорът за авиобаза „Безмер“

Костадинов посочи, че Техеран е заявил право да предприеме действия срещу България, ако страната не преразгледа позицията си за предоставяне на авиобаза „Безмер“ на американски самолети цистерни.

По думите му отказът на парламентарното ръководство да свика председателски съвет още предишния ден е наложил новото искане в началото на пленарното заседание.

„Искаме отново да се свика председателски съвет, на който да обсъдим ситуацията и да призовем правителството да свика Съвета по сигурността, тъй като ситуацията наистина е сериозна“, заяви Костадинов.

В началото на заседанието председателят на парламента съобщи и за няколко заявени декларации от парламентарните групи.

Президентската надпревара се ускорява

Народното събрание трябва да разгледа и проекторешение за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент. Предложението на депутати от различни парламентарни групи е вотът да бъде на 25 октомври.

Президентската кампания вече започна да придобива конкретни очертания. Преди седмица държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за нов мандат, издигната от инициативен комитет. Подкрепа за нея заявиха БСП и „Прогресивна България“.

Решението на „Възраждане“ да излезе със собствен претендент показва, че партията се готви за самостоятелна битка. До края на август трябва да стане ясно кой от петимата обсъждани ще бъде избран да представлява формацията в президентската надпревара.