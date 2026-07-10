Политика

Казусът „Невзоров“ отвори нов фронт. Възраждане скочи

Според депутата Коста Стоянов ограничаването на достъпа до информация поставя въпрос за контрола върху институциите

Казусът „Невзоров“ отвори нов фронт. Възраждане скочи
Снимка: БТА
10 юли 26 | 10:07
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Иван Ангелов

Депутати от „Възраждане“ не са били допуснати до закритото заседание на комисията за контрол над службите, на което е проведено изслушване за дейността на корпорация КУБ и украинския гражданин Олег Невзоров. Това заяви Коста Стоянов в декларация от парламентарната трибуна в началото на днешното заседание на Народното събрание.

По думите му той и председателят на партията Костадин Костадинов са поискали да присъстват, но това е било отхвърлено след гласуване. Заседанието е било закрито заради информация, свързана с дейността на службите, а по казуса вече бяха изслушвани представители на ДАНС.

Спорът започна от достъпа

„Вчера, заедно с председателя на „Възраждане“ Костадин Костадинов, бяхме грубо недопуснати до закритото заседание на комисията за контрол над службите за сигурност“, каза Коста Стоянов.

Той обясни, че по процедура е трябвало да се гласува дали народни представители, които не са членове на комисията, могат да присъстват на закритото заседание. Според него предложението е било подложено на гласуване и е било отхвърлено.

„Това беше предложено на гласуване и всички народни представители от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ гласуваха заедно против“, каза Стоянов.

Той постави въпроса не само като спор за конкретно заседание, а като проблем за парламентарния контрол върху службите. В състава на комисията има представител на „Възраждане“ - Ивелин Първанов, показва страницата на Народното събрание.

Стоянов заговори за доверие в държавата

От трибуната Стоянов заяви, че излиза не просто с поредна партийна позиция, а с въпрос, който според него засяга доверието в българската държава.

„Днес излизам на тази трибуна не просто, за да изразя поредната политическа позиция на „Възраждане“, а за да поставя един изключително сериозен въпрос, който засяга доверието в българската държава“, каза Коста Стоянов.

По думите му темата е свързана с начина, по който функционират институциите, и с това дали законът важи еднакво за всички.

„Начинът, по който функционират институциите, и най-вече дали в България законът важи еднакво за всички, или има хора и интереси, които остават извън неговия обхват“, каза Стоянов.

„Този въпрос не е политически, нито партиен. Това е въпрос на държавност“, добави депутатът.

КУБ и Невзоров останаха зад закрити врата

Комисията за контрол над службите е заседавала по темата за корпорация КУБ и украинския гражданин Олег Невзоров. Преди заседанието бе съобщено, че ще бъдат изслушани бившият председател на ДАНС Деньо Денев и бившият директор на териториалната дирекция на агенцията във Варна Кирил Димов, а заседанието ще бъде закрито.

По-рано председателят на комисията Румен Миланов заяви след друго закрито заседание, че предоставената информация е достатъчна, за да се стигне до арести, а депутатите са се запознали в детайли с дейността на ДАНС по случая. Той посочи и индикации за пропуски в работата на някои служби.

Именно закритият характер на заседанието направи спора още по-чувствителен. От една страна стои аргументът за класифицирана информация и защита на работата на службите. От друга - претенцията на „Възраждане“, че по толкова обществено важен казус достъпът до контрол не трябва да се превръща в политически филтър.

„Истината се подбира“

В най-острата част от декларацията си Стоянов предупреди, че ограничаването на достъпа до информация според политическа целесъобразност подкопава демократичния контрол.

„Когато институциите започнат да решават кой има право да знае истината и кой няма, когато започнат да ограничават достъпа до информация не според закона, а според политическата целесъобразност, тогава вече не говорим за демократична държава“, каза Коста Стоянов.

„Говорим за държава, в която истината се подбира, а контролът върху властта се превръща в неудобство“, добави той.

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Автор Иван Ангелов

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