Казусът „Невзоров“ отвори нов фронт. Възраждане скочи

Депутати от „Възраждане“ не са били допуснати до закритото заседание на комисията за контрол над службите, на което е проведено изслушване за дейността на корпорация КУБ и украинския гражданин Олег Невзоров. Това заяви Коста Стоянов в декларация от парламентарната трибуна в началото на днешното заседание на Народното събрание.

По думите му той и председателят на партията Костадин Костадинов са поискали да присъстват, но това е било отхвърлено след гласуване. Заседанието е било закрито заради информация, свързана с дейността на службите, а по казуса вече бяха изслушвани представители на ДАНС.

Спорът започна от достъпа

„Вчера, заедно с председателя на „Възраждане“ Костадин Костадинов, бяхме грубо недопуснати до закритото заседание на комисията за контрол над службите за сигурност“, каза Коста Стоянов.

Той обясни, че по процедура е трябвало да се гласува дали народни представители, които не са членове на комисията, могат да присъстват на закритото заседание. Според него предложението е било подложено на гласуване и е било отхвърлено.

„Това беше предложено на гласуване и всички народни представители от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ гласуваха заедно против“, каза Стоянов.

Той постави въпроса не само като спор за конкретно заседание, а като проблем за парламентарния контрол върху службите. В състава на комисията има представител на „Възраждане“ - Ивелин Първанов, показва страницата на Народното събрание.

Стоянов заговори за доверие в държавата

От трибуната Стоянов заяви, че излиза не просто с поредна партийна позиция, а с въпрос, който според него засяга доверието в българската държава.

„Днес излизам на тази трибуна не просто, за да изразя поредната политическа позиция на „Възраждане“, а за да поставя един изключително сериозен въпрос, който засяга доверието в българската държава“, каза Коста Стоянов.

По думите му темата е свързана с начина, по който функционират институциите, и с това дали законът важи еднакво за всички.

„Начинът, по който функционират институциите, и най-вече дали в България законът важи еднакво за всички, или има хора и интереси, които остават извън неговия обхват“, каза Стоянов.

„Този въпрос не е политически, нито партиен. Това е въпрос на държавност“, добави депутатът.

КУБ и Невзоров останаха зад закрити врата

Комисията за контрол над службите е заседавала по темата за корпорация КУБ и украинския гражданин Олег Невзоров. Преди заседанието бе съобщено, че ще бъдат изслушани бившият председател на ДАНС Деньо Денев и бившият директор на териториалната дирекция на агенцията във Варна Кирил Димов, а заседанието ще бъде закрито.

По-рано председателят на комисията Румен Миланов заяви след друго закрито заседание, че предоставената информация е достатъчна, за да се стигне до арести, а депутатите са се запознали в детайли с дейността на ДАНС по случая. Той посочи и индикации за пропуски в работата на някои служби.

Именно закритият характер на заседанието направи спора още по-чувствителен. От една страна стои аргументът за класифицирана информация и защита на работата на службите. От друга - претенцията на „Възраждане“, че по толкова обществено важен казус достъпът до контрол не трябва да се превръща в политически филтър.

„Истината се подбира“

В най-острата част от декларацията си Стоянов предупреди, че ограничаването на достъпа до информация според политическа целесъобразност подкопава демократичния контрол.

„Когато институциите започнат да решават кой има право да знае истината и кой няма, когато започнат да ограничават достъпа до информация не според закона, а според политическата целесъобразност, тогава вече не говорим за демократична държава“, каза Коста Стоянов.

„Говорим за държава, в която истината се подбира, а контролът върху властта се превръща в неудобство“, добави той.

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