Българско присъствие в Техеран - двама от „Възраждане“ на погребението на аятолаха

Двама представители на „Възраждане“ са били в Иран на траурната церемония в памет на Али Хаменей - настоящият депутат Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов. По думите на лидера на партията Костадин Костадинов те са били единствените европейски политици на събитието - детайл, който „Възраждане“ представя като чест, а не като дипломатическа самота.

Поканата дошла от иранското правителство чрез посолството на Иран в София. Случаят беше потвърден и от иранското посолство, което публикува кадри във Фейсбук с участието на двамата български представители в церемонията.

Единствените от Европа

Костадинов заяви пред БНР, че партията е обявила поканата, защото за нея тя била „голяма чест“. По думите му представителите на „Възраждане“ не знаели предварително, че са единствените поканени от Европа, но лидерът на партията изтълкува това като „знак на уважение и признателност“ към Иран.

Той описа иранския народ като „изключително героична нация“ и заяви, че всеки свободомислещ човек трябвало да покаже уважение. После отиде още по-далеч - според него Иран не просто се е борил със САЩ и Израел, а е победил в конфликта. Така траурната визита бързо се превърна и в геополитическа декларация с добре познатия почерк на „Възраждане“.

Покана, почит и партийна дипломация

Иранското посолство в София публикува видео с участието на Ангел Георгиев и Златан Златанов. В съобщението Георгиев е представен като народен представител от парламентарната група на „Възраждане“, а Златанов - като член на партията и бивш председател на Групата за приятелство България - Иран в Народното събрание.

Според текста на посолството двамата са отдали почит пред тленните останки на „мъченически загиналия лидер на Иран в Техеран“. Така официалната иранска формулировка влезе директно в българския политически оборот, този път през партийна делегация, а не през държавна институция.

Костадинов не вижда противоречие

Лидерът на „Възраждане“ отхвърли тезата, че визитата влиза в противоречие с официалната позиция на България. Напротив - според него икономическо сътрудничество с Иран би било полезно за страната, особено заради възможността за по-евтини енергоносители.

„Няма вечни съюзи. Има вечни интереси“, заяви Костадинов. Той свърза темата и с Китайската народна република и инициативата „Един пояс, един път“, като отново атакува ролята на България в НАТО и Европейския съюз. По неговите думи българският национален интерес отстъпвал пред интересите на съюзите, в които страната играела ролята на „обслужващ слугинаж“.

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