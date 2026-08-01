Костадинов иска проверки за пристигащите от Испания

„Възраждане“ иска България да засили охраната на границите си и временно да възстанови проверките за пристигащи от Испания заради масовото преминаване на мигранти от Мароко към Сеута. Партията настоява за по-сериозно присъствие на полицията и армията по външната граница на страната.

Предложението идва, след като Италия въведе едномесечен контрол за част от пътуващите от Испания. Испанските власти съобщиха, че почти всички мигранти вече са се върнали в Мароко.

„Националната сигурност на България би трябвало да е водеща за всяко българско правителство, а мигрантският натиск над външната граница на Европейския съюз и случващото се в Сеута са изключително притеснителни и изискват превантивни мерки за опазване на границите на България“, посочиха от пресцентъра на партията.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов призова страната ни да последва примера на Италия.

„България трябва временно да суспендира Шенгенското споразумение с Испания по примера на Италия и да засили охраната на границата с по-силно присъствие на полиция и армия“, заяви той.

На практика подобна стъпка би представлявала временно възстановяване на гранични проверки за определени пътници, а не излизане от Шенген. Европейските правила позволяват на държавите членки да върнат вътрешния контрол за ограничен период при сериозна заплаха за обществения ред или националната сигурност, но само като крайна мярка.

От 1 август Италия въведе едномесечни целеви проверки на граждани на държави извън Европейския съюз, които пристигат от Испания по въздух или море. Ограничението не засяга испанските и останалите граждани на ЕС. Рим обясни решението с необходимостта да предотврати евентуално вторично движение на мигранти след кризата в Сеута.