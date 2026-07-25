"Възраждане" с извънредна позиция за разбития офис на партията в Ямбол

Офисът на “Възраждане” в Ямбол е разбит, нанесени са материални щети и има изчезнало имущество. Подаден е сигнал към МВР, а местната структура в града подозира политическа атака от опоненти във връзка с подкрепящата позиция от страна на “Възраждане” към протестите в Безмер.

Партията на Костадин Костадинов излезе със специална позиция след вандалския акт. Ето какво гласи тя:

Вчера се проведоха протести на жителите от област Ямбол по повод на разполагането на американски самолети в авиобаза “Безмер”. Проливният дъжд не успя да спре събралото се множество.

По-рано през седмицата от политическа партия “Възраждане” заявиха, че ще подкрепят протестните действия в Ямболска област. Вчера представители на политическата организация бяха плътно до протестиращите и заявиха, че ще продължат да ги подкрепят.

В деня на протеста председателят на “Възраждане” и ПГ на “Възраждане” - Костадин Костадинов, в своя позиция се обърна към всички измамени и излъгани 1 445 000 българи, гласували на последните избори за Румен Радев, и символично протегна ръка към тях като им предложи следващият път да се доверят на политическата организация, която ръководи.

“Възраждане” протяга ръка на измамените българи. Ние не сме изневерили никога досега нито на идеите, нито на избирателите си. С вашата подкрепа, уважаеми сънародници, “Възраждане” не просто ще стане първа политическа сила, но ще задвижи процеси на глобално ниво. Знаем какво искате, защото същото искаме и ние - свобода, независимост и благоденствие. Само “Възраждане” може да осъществи тези наши общи цели и с ваша помощ ще го направим заедно!”, беше категоричен Костадинов в обръщението си.

Всички тези събития предшестваха един престъпен акт, случил се в нощта след протеста в Безмер. Офисът на “Възраждане” в Ямбол е разбит, нанесени са материални щети и има изчезнало имущество. Подаден е сигнал към МВР, а местната структура в града подозира политическа атака от опоненти във връзка с подкрепящата позиция от страна на “Възраждане” към протестите в Безмер.



