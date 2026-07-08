Изненада от "Възраждане". Депутат на погребението на Хаменей

Депутатът от „Възраждане“ Ангел Георгиев бе единственият европейски политик, поканен да присъства на церемонията по погребението на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Георгиев заяви, че поканата за посещението му в Техеран е била отправена чрез иранското посолство в София. По думите му решението да я приеме е продиктувано от позицията на партията, че България трябва да бъде „мост между Изтока и Запада“.

Георгиев посочи, че по време на визитата се е срещнал с директора на дирекция „Югоизточна Европа“ в иранското Министерство на външните работи, както и с други официални лица, дипломати и политици. Според него в България се създава негативен образ на Иран, който не отговаря на действителността, като подчерта, че иранската страна демонстрира „изключително топло отношение“ към България.

В отговор на въпрос защо е приел поканата, въпреки обвиненията срещу Иран за подкрепа на терористични организации, Георгиев оспори тази теза. Той заяви, че според него фокусът върху Иран пренебрегва действията на Израел в Газа, които определи като „геноцид“. По думите му въоръжените групировки в региона са следствие от израелската политика, а не нейна причина.

Депутатът от „Възраждане“ заяви още, че Иран не желае война, а мир, но според него е подложен на постоянен натиск и заплахи от страна на Израел.

По повод присъствието на българската делегация на церемонията в Иран Георгиев каза, че освен тях е имало и руска делегация, водена от Дмитрий Медведев. Той уточни, че ако Русия бъде изключена, българската делегация е била единствената европейска, като по информацията, с която разполага, други европейски представители не са били поканени.

Георгиев коментира и впечатленията си от страната, като заяви, че те се различават от образа, представян в медиите. По думите му в Техеран е видял светски начин на живот, жени без забрадки, кафенета и млади хора, които свободно се разхождат. Той каза още, че по време на престоя си не е забелязал видими поражения от военни действия в районите, които е посетил.

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