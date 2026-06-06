Костадинов хвърли тежки обвинения към партии за Баба Алино

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов поиска оставката на кмета на Варна Благомир Коцев заради казуса „Баба Алино“ и обвини местната власт, че е знаела за случващото се още от 2023 г. Пред БНТ той заяви, че според партията става дума за „много голямо престъпление“, прикривано на местно и национално ниво.

Костадинов свърза случая с незаконно строителство, украински граждани, действия на общинската администрация и политически чадър. Той обяви още, че в следващите дни депутатът от „Възраждане“ Коста Стоянов ще изнесе данни за други подобни незаконни строежи.

Обвинения срещу местната власт

Костадинов заяви, че гласът на „Възраждане“ не е бил чуван, защото „гласът на истината трудно се чува в българската политика“. По думите му в случая „Баба Алино“ става дума за престъпление, което е било прикривано на местно равнище от ПП-ДБ и от общинската администрация, управлявана от ПП-ДБ, а на национално ниво - от управлението на ГЕРБ, ДПС и БСП.

„Нашият глас не беше чуван, защото гласът на истината трудно се чува в българската политика, а в Баба Алино ставаше дума за едно много голямо престъпление, което беше прикривано на местна почва от ПП-ДБ и общинската администрация, управлявана от ПП-ДБ, а на национално ниво от управлението на ГЕРБ, ДПС и БСП, и то в много сериозна симбиоза с украинската държава и с украинското посолство тук“, заяви Костадинов.

Според него местната власт е била напълно наясно със случващото се още в началото на 2023 г., по време на управлението на кмета от ГЕРБ Иван Портних, а след това процесът е продължил по същия начин и при управлението на ПП-ДБ във Варна.

Искане за оставка на Коцев

Лидерът на „Възраждане“ определи поведението на кмета на Варна Благомир Коцев като нагло и заяви, че той трябва незабавно да подаде оставка. По думите му партията е разбрала за случващото се от един от заместниците на Коцев, който през март миналата година е говорил от мястото, където „се сечеше и се строеше“, и е посочил, че става дума за сериозно нарушение.

„Коцев обяснява, че не е знаел за случая, а ние разбрахме от неговия заместник. Виждаме как едни партии, които уж са в много сериозен сблъсък, почти антагонистично настроени една спрямо друга, а реално погледнато работят в перфектна симбиоза, когато трябва да опазят интереса на една украинска престъпна групировка, превръщаща Българското Черноморие в анклав“, каза Костадинов.

Той допълни, че предстои Коста Стоянов да представи информация за други незаконни строежи, които според „Възраждане“ следват сходен модел.

Твърдения за въоръжени украинци

Костадинов заяви още, че във Варна има въоръжени украинци, които според него са организирани като групировка. Той твърди, че разполагат с автомобили, бази, оръжия и големи суми в брой.

„Структурирани са като всяка една мафиотска организация - изключително добре. Разполагат с много сериозен автопарк, разполагат с бази, оръжия, огромни пари в брой, разполагат с чадър от украинското посолство“, заяви лидерът на „Възраждане“.

Той свърза тези твърдения и с казуса около Олег Невзоров, като заяви, че България е трябвало да екстрадира украинската посланичка заради намесата ѝ в решението на ДАНС да оттегли заповедта си за експулсирането му.

Казусът с Олег Невзоров

По думите на Костадинов предстои да се доказва и твърдението, че украинският предприемач Олег Невзоров е напуснал България с автомобил на украинското посолство. Лидерът на „Възраждане“ представи това като част от по-широката си теза за намеса на украински институции и дипломатическа защита.

Той настоя, че случаят „Баба Алино“ не трябва да бъде разглеждан само като местен проблем с незаконно строителство, а като въпрос, който засяга работата на институциите, контрола върху Черноморието и отговорността на местната и централната власт.

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