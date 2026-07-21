Министър проговори за US самолетите: Не е нормално да са до София

Американските самолети-цистерни, които предизвикаха напрежение с престоя си на гражданското летище „Васил Левски“, разкриха сериозни въпросителни около координацията между българските институции. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев обяви, че не е нормално военни машини да бъдат разполагани на гражданско летище, и призна, че не знае дали България е поискала нещо от САЩ в замяна. Той увери, че преместването им в авиобаза „Безмер“ няма да превърне страната ни в мишена.

По-късно днес Комисията по отбрана в парламента трябва да разгледа искането за пребиваване у нас на американски военнослужещи и авиационна техника в подкрепа на операции в Близкия изток.

Не е нормално да има такива самолети

„Има споразумение между България и САЩ от 2006 г. в областта на отбраната. Има различни видове ноти и различни действия. Не е нормално да има такива самолети на гражданско летище“, заяви Пеев пред БНТ.

Министърът допълни, че не разполага с информация американските машини да са участвали в съвместни учения с българската армия по време на престоя си на летище „Васил Левски“, въпреки че публично беше съобщено подобно обяснение. „Не знам да са извършвали учения с българската армия, докато бяха на летище „Васил Левски“, както беше съобщено“, подчерта той.

Пеев беше категоричен, че евентуалното разполагане на самолетите-цистерни в авиобаза „Безмер“ няма да направи България военна цел.

Какво сме поискали

На въпрос дали знае какво е поискала България от САЩ, за да разреши разполагането на американските самолети у нас, Пеев посочи, че премиерът вече е дал обяснение по темата.

Транспортният министър обаче призна, че не е информиран дали са водени конкретни разговори и дали българската страна е поставяла условия. „Моята основна роля като министър е сигурността на летището. Не знам дали са водени разговори и дали сме искали нещо от САЩ“, заяви той.

До осем самолета отиват в „Безмер“

Правителството ще предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до осем американски самолета-цистерни в авиобаза „Безмер“. Машините и придружаващите ги военнослужещи трябва да осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток.

Искането е отправено с нота, получена от България на 17 юли. Предложението трябва да бъде обсъдено първо от парламентарната Комисия по отбрана, а окончателното решение да бъде взето от Народното събрание.

Премиерът Румен Радев заяви, че подобно разрешение трябва да бъде дадено от парламента съгласно българското законодателство. По думите му американското искане се основава на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ от 2006 г.

По силата на този документ авиобаза „Безмер“ е определена като съоръжение за съвместно използване.

Пеев иска рисков профил на шофьорите

Транспортният министър коментира и борбата с пътния травматизъм. Според него държавата трябва да събере и координира информацията от различните институции, за да изгради рисков профил на всеки водач.

Този профил трябва да бъде използван не само за наказване на нарушителите, но и за предотвратяване на тежки катастрофи. „Не става само с наказания. Трябва да се следи какво се случва на пътя с единен контрол. Работим по плана и смятам, че ще е готов до края на август - със съответните срокове и отговорности“, каза Пеев.

По думите му средства за подобряване на пътната безопасност има достатъчно. Той посочи приходите от тол такси и винетки, но призна, че не знае как са използвани парите във Фонда за безопасност на движението, който е към МВР. „Средствата от тол такси и винетки са предостатъчно. Фондът за пътната безопасност е в МВР и не знам какво се е случвало с тези пари“, обясни министърът.

Нямаме магистрали, къде да сложим камионите?

Пеев коментира и ролята на тежкотоварните автомобили при тежките катастрофи. Той подчерта, че проблемът не може да бъде сведен само до камионите, защото липсва необходимата пътна инфраструктура. „Ние нямаме магистрали. Лесно можем да извадим камионите, но къде да ги поставим“, попита министърът.

По думите му са необходими специализирани паркинги и достатъчно места за почивка на шофьорите на тежкотоварни автомобили. Изграждането им обаче изисква време, планиране и целенасочена държавна политика.

БДЖ остана без спални вагони

Сериозни проблеми има и в железопътния транспорт. Според Пеев за нормална железница са необходими едновременно добра инфраструктура и адекватен подвижен състав, а България изостава и в двете направления. „Няма нито един нормално завършен договор за изграждане на железопътен път. Много хора искат да пътуват до морето със спален вагон, а ние нямаме такива“, заяви министърът.

Той подчерта, че лошото състояние на железопътната инфраструктура и недостигът на подходящи вагони не позволяват на БДЖ да отговори на търсенето на пътниците.

Приватизация на БДЖ не е обсъждана

На фона на проблемите в държавните железници Пеев отхвърли твърденията, че се подготвя приватизация на БДЖ.

По думите му подобна тема не е била обсъждана от правителството. Основната задача остава подобряването на инфраструктурата, обновяването на подвижния състав и осигуряването на нормални условия за пътуване.