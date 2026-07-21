Лобигейт: Демерджиев е имал действащ договор с американски лобист 53 дни, след като вече е министър

Министърът на вътрешните работи в правителството на Румен Радев – Иван Демерджиев, е имал действащ договор с американски лобист в продължение на 53 дни, след полагането на клетва пред българския парламент. Това се разбра от отговор на американския лобист Joel Rubin до Епицентър.бг, съобщи изданието.

Любопитното е, че непосредствено след запитване на Епицентър.бг до Rubin в Публичния регистър по американския Закон за разкриване на лобистката дейност (Lobbying Disclosure Act – LDA) бе публикуван окончателният отчет по договора с Иван Демерджиев, с който официално се декларира прекратяването му, считано от 30 юни 2026 г.

След като в периода на действие на този договор Демерджиев вече е заемал длъжността министър на вътрешните работи, то възниква въпросът дали ресурсът на българската държава не е бил използван за събиране и систематизиране на информация по темата „Магнитски“, която впоследствие да бъде представяна пред американски институции в рамките на отношения, изградени чрез частно финансирана лобистка дейност.

Иван Демерджиев сключва договор с американския лобист Joel Rubin на 19 февруари 2026 г. Договорът е регистриран на 2 април, като първоначално платената сума на лобистката фирма „Washington Strategy Group“ е 30 000 щатски долара.

„Справедливост за уличените в корупция, санкционирани по закона „Магнитски“, и развитие за България.“ Така Иван Демерджиев обясни пред близкото до него издание BIRD факта, че е наел американски лобисти.

В първия отчет на Joel Rubin е записано, че той извършва лобистка дейност в полза на Иван Демерджиев, който е представен като „частно лице; адвокат; политически лидер; активист за демокрация“.

Във втория отчет на Joel Rubin, публикуван на 20 юли 2026 г., след като Епицентър.бг се свързва с него, американският лобист вече представя Демерджиев единствено като „активист за демократични дейности“ (Advocate for democratic activities).

От описанието вече отсъстват определенията „частно лице“, „адвокат“ и „политически лидер“.

Самият отчет не обяснява причината за тази редакция, но е безспорен факт, че към момента на подаването му първоначалното описание на клиента вече е било променено. Това неизбежно поставя въпроса дали лобистката фирма се е съобразила с новото публично качество на своя клиент – министър на вътрешните работи на България.

Joel Rubin не пожела да отговори на въпросите на Епицентър.бг дали той или неговата фирма са участвали в организирането, посредничеството или координацията на срещите на Иван Демерджиев като вътрешен министър при посещението му във Вашингтон през миналата седмица, включително разговорите с представители на Министерството на правосъдието на САЩ, Министерството на финансите на САЩ и Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

В изпратения до редакцията на "Епицентър.бг" отговор Rubin се ограничи единствено до краткото уточнение, че договорът му с Демерджиев е бил прекратен, считано от 30 юни 2026 г., без да даде каквито и да било разяснения по останалите поставени въпроси.

Интересна подробност е, че във втория отчет е посочено и далеч по-малко възнаграждение – под 5 000 щатски долара за второто тримесечие, докато за първото тримесечие са отчетени 30 000 долара.

Още по-важно е друго. Това е и скандалното, защото опира до (не)защитата на нациолания интерес.

През целия период от 8 май (когато правителството на Румен Радев се закле да спазва Конституцията и законите на станата) до 30 юни, общо 53 дни, договорът между Демерджиев и американската лобистка фирма е бил официално действащ. Именно през този период Демерджиев вече ръководи Министерството на вътрешните работи. Това е институцията, която събира, анализира и обменя чувствителна информация с международните си партньори, включително по теми, свързани със санкциите по глобалния закон „Магнитски“, както сам Демерджиев акцентира в многобройните си медийни изяви.

Това неизбежно поставя въпроса дали е съществувала достатъчна институционална дистанция между публичните функции на министъра и неговите частноправни отношения с американски лобисти.

За момента Иван Демерджиев не е обявил публично какво е декларирал относно платените от него средства за американски лобисти.

Съгласно българското законодателство членовете на Министерския съвет са длъжни в законоустановен срок след встъпването си в длъжност да подадат декларации пред Сметната палата, съдържащи данни за имущество, интереси и други обстоятелства, подлежащи на деклариране. Към момента тези декларации все още не са публично достъпни. Какво точно е декларирал Демерджиев се очаква да стане известно в средата на август.

Тогава ще стане ясно и дали е декларирал вече публично известния договор с американската лобистка фирма Washington Strategy Group, който безспорно е бил действащ и след встъпването му в длъжност като министър.

Въпросът вече е и към министър-председателя Румен Радев, защото обществото има право да знае дали това задължение е било изпълнено своевременно и в пълен обем от негов министър.

Именно прозрачността е най-сигурният отговор на въпросите, които бяха повдигнати с преекспониране на темата „Магнитски“ от Иван Демерджиев и превръщането на случая в същински „Лобигейт“.

Първият отчет на лобиста Joel Rubin по договора му с Иван Демерджиев

https://lda.senate.gov/filings/public/filing/a450e84c-e71f-4ce5-a91f-fa9837c193a6/print/

Вторият отчет на лобиста Joel Rubin по договора му с Иван Демерджиев, подаден непосредствено след отправеното запитване от Епицентър.бг

https://lda.senate.gov/filings/public/filing/a6c92aa3-b517-4ee5-960a-0d2efe45c005/print/