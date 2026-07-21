Шишков хвърли бомбата! Един подпис струвал на държавата над 1 млрд. лева

Регионалният министър Иван Шишков обвини управлението през периода 2018-2020 г., че е превърнало пътното строителство в схема за авансово финансиране на избрани фирми. По думите му с една промяна в заповед е било отключено раздаването на над 1 млрд. лева аванси, въпреки че за част от участъците на автомагистрала "Хемус" дори не е имало готови проекти, отчуждения и разрешения за строеж.

Министърът заяви, че държавата първо е платила, а едва след това е трябвало да мисли как реално да строи. Ден след като МРРБ показа хронологията на договорите за "Хемус" и пътя Видин-Ботевград, Шишков предупреди, че именно тогава "се е затегнала примката около шията на държавата".

Един ден, който струвал над 1 млрд. лева

Най-тежкото обвинение на министъра е свързано с промяната в правилата за авансовите плащания. По думите му първоначално заповед на тогавашния министър Петя Аврамова е позволявала аванс до 20% от договора и до 100 000 лева. На 12 септември 2018 г. обаче документът е променен и вече става възможно тези ограничения да бъдат надхвърлени, ако министърът бъде уведомен. След това Управителният съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" определя авансово плащане от 35% за първите шест лота на автомагистрала "Хемус".

"Какво се случва? Дава се предложение, изменя се заповедта и се дава възможност авансът да бъде значително по-голям. За един ден - а този един ден ни струва повече от 1 млрд. лева", заяви Шишков.

По същия модел през декември 2019 г. са определени аванси от 35% и за лотове 7, 8 и 9 на "Хемус", а през 2020 г. схемата е приложена и при скоростния път Видин - Ботевград.

Развивали са фирми, а не България

Според министъра под лозунга за ускорено строителство държавата всъщност е наляла огромен публичен ресурс в ограничен кръг компании. "Тогава държавата е решила, под добрите намерения, че ще развива инфраструктурни обекти, действително да развие фирми, а не инфраструктурата на България", каза той.

Шишков посочи, че става дума за няколко големи строителни дружества, получили договори чрез инхаус процедурите на държавното дружество "Автомагистрали", без открити обществени поръчки.

"Автомагистрали" - най-големият строител

По думите на министъра именно "Автомагистрали" се е превърнала в най-голямото строително дружество в страната. Компанията е получавала договорите от държавата, а след това е сключвала договори с частни фирми за материали, техника и изпълнение.

Проблемът според него е, че огромна част от трасетата още не са били готови за реално строителство. "Държавата дава огромен аванс, но не дава фронт да се строи. Не оправдавам фирмите, но те са знаели, че няма фронт."

Договорите станали "камък на шията"

Шишков призна, че днешното правителство не може просто да прекрати всички договори. "Ако ги нямаше договорите, щеше да е много лесно. Те са камък на шията на държавата", обясни той.

По думите му сега МРРБ води тежки преговори компаниите да се върнат на строителните площадки и реално да започнат работа.

Министърът обеща строг контрол върху качеството и сроковете и подчерта, че фирмите трябва да докажат дали са истински строителни компании, или са били създадени единствено, за да усвояват огромните държавни аванси.

Къде са парите?

Регионалният министър изрази надежда прокуратурата да довърши разследването за петия лот на автомагистрала "Хемус". "Надявам се това дело да продължи и всички да разберем къде са парите. Регионалният министър няма как да знае къде са парите", призна Шишков.

Той обяви още, че министерството ще анализира начина, по който след приключването на процедурите по договорите на "Автомагистрали" са се появявали нови подизпълнители. "Нищо не искаме да прикриваме. Дали фирмите са жертви или участници, следствието ще установи. Не може да ни извиват ръцете, но при коректност от двете страни ще си партнираме", заключи министърът.