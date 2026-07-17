Засилен трафик влиза от Турция и Сърбия

Интензивен е трафикът на влизащи в България леки автомобили през границите с Турция и със Сърбия, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. По-сериозно натоварване е отчетено на пунктовете „Капитан Андреево“ и „Малко Търново“, както и на „Калотина“, където потокът към страната е засилен.

Натоварването е концентрирано основно по входящото направление, което предполага по-бавно преминаване и възможно изчакване в най-активните часове. От граничните власти препоръчват на пътуващите да предвидят повече време, да следят актуалната обстановка и да изпълняват указанията на служителите на място.

На границата с Република Северна Македония движението през всички контролно-пропускателни пунктове се осъществява нормално. Спокойна остава обстановката и по границата с Гърция, където няма данни за сериозно натоварване.

След приключването на ремонта движението по Дунав мост при Русе - Гюргево е напълно възстановено. От 30 юни автомобилите преминават и в двете платна, което облекчава трафика по един от най-натоварените маршрути между България и Румъния.

В същото време фериботната връзка Оряхово - Бекет остава временно преустановена. Работата ѝ беше спряна на 10 юли заради ниското ниво на река Дунав, което ограничава възможностите за преминаване в този участък и насочва част от автомобилния поток към останалите дунавски преходи.

През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси с тегло до 3,5 тона. Пунктовете „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ са отворени както за леки коли, така и за автобуси и товарни автомобили.