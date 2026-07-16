Държавата готви мост над свлачището край Смолян

Два месеца и половина след свлачището, прекъснало пътя Смолян-Пампорово, държавата все още търси инженерно решение за възстановяване на трасето. Геоложките проучвания продължават, а земната маса остава активна и силно овлажнена. Като най-бърз и подходящ вариант се обсъжда изграждането на мостово съоръжение. Дотогава движението между Смолян и курорта ще се осъществява по аварийния път, направен от общината.

Свлачището затвори един от основните маршрути към Пампорово и наложи използването на обходни направления. Туристите могат да достигат до курорта през Рожен и прохода Превала, където движението се извършва нормално.

Свлачището остава активно

Областният управител на Смолян Георги Пепеланов съобщи пред БНТ, че специалистите продължават да изследват терена и старите дренажни системи.

„Геолози все още работят. Свлачището все още е активно и е доста мокро“, заяви Пепеланов.

Целта е теренът да бъде пресушен достатъчно, за да може тежката техника да започне работа. Държавата е готова да пристъпи към укрепване веднага след приключването на проучванията и избора на окончателен проект.

„Най-вероятно ще се предприеме мостово съоръжение, тъй като това е най-бързият и най-удачният вариант“, допълни областният управител.

Кметът предупреди шофьорите

Аварийното трасе вече се използва, но е предназначено предимно за хората, които ежедневно пътуват между Смолян и Пампорово. На места пътят е тесен и не позволява безопасното разминаване на автомобили.

„Това е аварийно трасе. Пак призовавам - само хората, на които им се налага, да пътуват по него“, заяви кметът на Смолян Николай Мелемов.

Общината ще продължи да поддържа временния път, включително през зимата. Трайното възстановяване на основното трасе обаче зависи от държавата и заключенията на инженерите и геолозите.

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