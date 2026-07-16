Лаврак за 25 евро на морето, а туристите изчезват в делничните дни

Лаврак за 25 евро, шопска салата за 10,80 евро и десерти, започващи от 15 евро - това са част от цените в заведенията на първа линия по Южното Черноморие. Докато ресторантьорите обясняват сметките с морската гледка, локацията и обслужването, хотелите отчитат тревожен спад на заетостта през делничните дни. В момента тя е около 50-60 процента - с 15-20 процента под нивото от същия период на миналата година. Представители на туристическия сектор вече признават, че морето ни има не само ценови, но и сериозен проблем с доверието, съобщава Нова телевизия.

Данните показват, че през уикендите курортите се пълнят, но от понеделник до четвъртък туристите са значително по-малко. Браншът очаква по-силна втора половина на юли, но по-слабата заетост идва на фона на многогодишни оплаквания за завишени цени, неравностойно обслужване и огромни разлики между отделните заведения.

Скъпо меню, изгубено доверие

„Не можем да кажем, че няма проблем. Има изгубено доверие от потребителите. Не можем да обвиним само хотелиерите и ресторантьорите, нито само туристите. Истината е някъде по средата“, заяви председателят на Българската асоциация за туризъм Ивелин Кичуков.

По думите му клиентите са готови да плащат повече, но само когато срещу високата цена получават съответното качество. „Клиентът е готов да даде повече, но иска да получи отношение. Именно тук трябва да работим много сериозно, защото това е една от причините да загубим част от доверието на потребителите“, подчерта той.

Точно това остава болезненият въпрос за туристите - дали сметката отговаря на храната, обслужването и цялостното преживяване, или плащането е основно заради близостта до морето.

Гледката влиза в сметката

Директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов защити различните ценови категории и посочи, че ресторантите на първа линия продават повече от храна. „Когато си на първа линия, клиентът плаща не само храната, а и гледката, атмосферата и цялостното преживяване“, коментира той.

Според Драганов всеки посетител вижда цените предварително и сам решава дали да ги приеме. „Всеки, който прекрачи прага на ресторанта, влиза в договорни отношения. Менюто е пред него, цената е пред него. Ако плаща 25 евро, значи е преценил, че това му носи стойност“, каза експертът.

Този аргумент обаче не отменя пазарния резултат - през седмицата хотелите остават значително по-празни спрямо миналото лято. А туристите, които не намират достатъчно стойност срещу цената, просто избират друго заведение или друга държава.

От обяд за 5 евро до плато за 60

Разликите в Несебър са огромни. В семейни ресторанти в новата част на града обяд може да се намери за 4-5 евро, супите струват около 2 евро, а основните ястия започват от 2,50 евро.

„Не е коректно спрямо хората, които ни посещават през цялата година, цените изведнъж да се увеличават многократно през лятото. Разчитаме на оборот и на лоялните си клиенти“, заяви собственикът на ресторант Жанета Чингова.

В Стария Несебър шопската салата се предлага за около 5 евро, калмарите - за 8 евро, килограм миди - за 7,50 евро, а сафридът и цацата - за около 6,50 евро.

Само няколко улици по-близо до морето обаче същата салата достига 10,80 евро. Филе от лаврак струва около 25 евро, пържено попче - близо 11 евро, а някои десерти започват от 15 евро. Плато с морски дарове и прясна риба може да достигне 60 евро, като ресторантьорите подчертават, че порцията е за четирима.

Обслужването ще реши кой остава

За бизнеса големият проблем не е само колко струва вечерята, а дали туристът ще си тръгне доволен и ще се върне. Един лош сервитьор, таксиметров шофьор или рецепционист може да развали впечатлението от цялата почивка.

„Един турист среща по пътя си повече от 50 различни професии - от стюардесата и граничния полицай до рецепциониста, сервитьора и таксиметровия шофьор. Ако един от тях развали впечатлението, това се отразява на цялата дестинация“, предупреди Драганов.

Цените по Черноморието очевидно могат да бъдат както достъпни, така и стряскащи. Но при спад на заетостта и изгубено доверие оправданието, че туристът плаща за гледката, вече не е достатъчно. Все по-често той плаща само веднъж - а след това не се връща.

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