Най-после. Туристите удрят кьоравото по плажовете на юг по Черноморието
След слабия сезон концесионерите намаляват цените, а Бургас се готви да посреща гости още от началото на май догодина
Следете всички новини, анализи и коментари за Летен Сезон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
След слабия сезон концесионерите намаляват цените, а Бургас се готви да посреща гости още от началото на май догодина
Повече приходи, по-дълъг престой и туристи извън хотелите – как Черноморието да спечели от силния сезон
Нови линии от Германия, десетки хиляди допълнителни места и около 250 полета могат да засилят сезона във Варна и Бургас
Над 300 души са евакуирани с лодки, пожарът изпепели къщи край Сивири
Хиляди туристи останаха без полети в разгара на сезона, а въздушното пространство над Сицилия е ограничено
71-годишният инструктор е в тежко състояние
Германските гости намаляват с около 15%, а силните юли и август трудно ще компенсират изгубените дълги почивки
Дивото къмпингуване и замърсяване могат да струват скъпо на летовниците
Хотелите по Черноморието са с 15-20 процента по-слаба заетост, докато бизнесът оправдава високите цени с гледката и атмосферата
Министерството на туризма прекрати и преразгледа около 30 договора и подготвя нов контрол върху квартирите и туристическите услуги
Не е заради цените, а куп от причини
Гавин Брюър отчита спад при седемдневните пакети и съветва пътуващите да търсят според бюджета си
Първи липсата на туристи усещат таксиметровите шофьори
Загубихме доста пазари, отчитат те
Истинският контрольор на качеството и цените са клиентите
Така ли ще е цяло лято?
Илин Димитров очаква по-ниските цени да върнат част от туристите, след като стартът по Черноморието се забави заради по-слаб интерес от Германия и Рум...
Най-сериозните затруднения в момента остават в района на 33-ия километър на „Тракия“ край София
Започват от понеделник
Ще наваксаме с летния сезон, успокои Илин Димитров