"Толкова зле не е било“: Хотелиерите в Златни пясъци с тревожен сигнал

Летният сезон по Северното Черноморие започва трудно. В края на юни туристическият бранш отчита 35% по-малко туристи спрямо същия период на миналата година, а в един от най-големите морски курорти – Златни пясъци – голяма част от хотелите остават наполовина празни въпреки сериозните намаления, съобщава NOVA.

Първи липсата на туристи усещат таксиметровите шофьори.

„Все едно е като по време на пандемията – няма никакви туристи. Просто е критично. Като няма работа, не можем да си изхранваме семействата и да плащаме наеми“, казва Деян Проданов.

Колегата му Живко Караджов, който работи вече 45 години в Златни пясъци, признава, че никога не е виждал толкова слаб месец юни.

Най-сериозно е притеснението сред хотелиерите.

„Имаме спад от около 35% спрямо миналата година. Толкова зле не е било досега“, коментира заместник-председателят на Съюза на хотелиерите в Златни пясъци Станислав Стоянов.

Защо туристите намаляват

Според бизнеса основната причина е слабата транспортна свързаност.

Хотелиерите посочват липсата на достатъчно чартърни полети и нерешените инфраструктурни проблеми, за които секторът предупреждава от години.

Допълнителен удар нанася загубата на традиционни пазари.

„Имаме спад от над 30% при германските туристи. С годините изгубихме руския и прибалтийските пазари. Финансовата криза в Румъния също оказва влияние и губим румънските туристи, които бяха сред най-важните ни пазари“, обяснява Стоянов.

Хотелите свалят цените

За да привлекат повече гости, хотелите вече предлагат отстъпки между 20 и 40%.

По думите на Станислав Стоянов това е единственият шанс да се спаси част от сезона, като цената на намаленията се поема изцяло от бизнеса.

В същото време разходите продължават да растат.

„Тази година разходите за поддръжка са значително по-високи в сравнение с миналата“, посочва управителят на хотел Светла Кръстева.

Хотелиерите искат спешна намеса на държавата

Заради тежката ситуация туристическият бранш настоява държавата да предприеме конкретни мерки.

Сред предложенията е туризмът да бъде включен като приоритет в националната програма за възстановяване и развитие.

„Да не се гледа на туризма като на изостанал отрасъл, а като на стратегически сектор. Необходими са повече средства за реклама, по-добра транспортна свързаност и ускорено изграждане на инфраструктурата“, призовават от Съюза на хотелиерите.

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