От Хималаите до Париж: 10 хотела, в които луксът няма граници

Истинският лукс вече не означава просто мрамор, огромен басейн и шампанско в стаята. Най-добрият луксозен хотел в света за 2026 г. се намира в един от най-отдалечените райони на Непал, където гостите получават персонална програма от лекар по тибетска медицина и тръгват на преходи из Хималаите.

Shinta Mani Mustang оглавява годишната класация на Robb Report, а Европа демонстрира впечатляваща сила с пет хотела сред първите десет. В престижната селекция попадат още легенди от Лондон и Париж, историческа вила във Флоренция и бивша ловна хижа сред дивата природа на Шотландия.

Лукс насред Хималаите

Shinta Mani Mustang се намира в долината на река Кали Гандаки в Непал и разполага с едва 29 помещения за настаняване. Минималният престой е пет нощувки, но идеята тук не е човек просто да преспи в красив хотел.

Всеки гост преминава индивидуална консултация с лекар по тибетска медицина, след която се изготвя персонална уелнес програма с хималайски растения, билки и традиционни практики. Към това се добавят планински преходи, съобразени с физическото състояние и опита на госта, както и с времето през конкретния ден.

Именно комбинацията между изключителна природа, изолация, приключение и силно персонализирано обслужване поставя непалския хотел начело.

Шотландско имение от 100 000 акра

Европейският шампион е Hope Lodge в Съдърланд, Шотландия, който заема трето място в света. Бившата ловна хижа има само седем спални и през по-голямата част от годината се отдава изцяло на една компания.

Имението около нея се простира на внушителните 100 000 акра. Гостите могат да изследват района с водачи, а на тяхно разположение има велосипеди, падълбордове, неопренови костюми и друга екипировка за приключения.

Robb Report сравнява преживяването със сафари в Шотландия - само че сред сурови планини, езера и безкрайни зелени пространства. Хотелът работи на база "ол инклузив", а голяма част от храната идва от самото имение и местни производители.

Флоренция влиза в голямата игра

На шесто място е Collegio alla Querce във Флоренция - хотел с 83 стаи и апартаменти, разположен в историческа сграда, започнала живота си като вила през XVI век.

По-късно комплексът е използван като пансион, а днес предлага гледки едновременно към Флоренция и тосканските хълмове. По-рано тази година Esquire също го постави под прожекторите, определяйки го като най-добрия нов хотел в света.

Лондон и Париж пазят старата школа

На седмо място се нарежда Claridge’s - една от големите икони на лондонския Мейфеър и хотел, превърнал името си почти в синоним на класически британски лукс.

Веднага след него е Le Bristol Paris - прочутата "велика дама" на десния бряг на Сена, която продължава да държи място сред най-престижните адреси във френската столица.

Европейската петорка в топ 10 се допълва от Casa Bonavita в Малта. Хотелът се помещава в реставрирана сграда от XVIII век в Атард и разполага само със 17 стаи.

Горили, Токио и частен остров

Второто място в света е за Singita Kwitonda в Руанда, разположен край Национален парк "Вулканите" - район, прочут със срещите с планински горили.

Четвъртата позиция е за Park Hyatt Tokyo в Япония, а на пето място е Shakti Prana в индийския регион Кумаон.

Девети е Islas Secas в залива Чирики, Панама - тропическо убежище, което предлага съвсем различна версия на лукса сред острови и Тихия океан.

Десетте големи имена на 2026 г.

Първото място е за Shinta Mani Mustang в Непал, следван от Singita Kwitonda в Руанда и Hope Lodge в Шотландия. Четвърти е Park Hyatt Tokyo в Япония, а пети - Shakti Prana в Индия. Следват Collegio alla Querce във Флоренция, Claridge’s в Лондон, Le Bristol Paris, Islas Secas в Панама и Casa Bonavita в Малта.

Класацията на Robb Report се изготвя със съдействието на 24 експерти по пътувания. Всеки от тях номинира по пет по-нови хотела, които препоръчва, както и свои фаворити от предишни години, като аргументира защо те заслужават място сред най-добрите.