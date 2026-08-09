Зелената салата излетя с 16%, прасковите поевтиняха рязко

Цените на едро на основните хранителни стоки, плодовете и зеленчуците продължават да се движат в различни посоки. Най-сериозният седмичен скок е при зелената салата - с 16,35 на сто, докато при плодовете прасковите поевтиняват с 10,71 на сто.

Зелената салата поведе поскъпването

Зелената салата вече се търгува на едро по 0,74 евро за килограм след седмичен ръст от 16,35 на сто. Сериозно поскъпват и краставиците - с 9,48 на сто до 1,27 евро за килограм.

Зрелият лук кромид е нагоре с 6,53 на сто до 0,62 евро за килограм, а картофите поскъпват с 2,94 на сто до 0,63 евро.

На другия полюс е зелето, което поевтинява най-силно сред зеленчуците - с 9,56 на сто до 0,53 евро за килограм. Доматите отстъпват със 7,06 на сто до 1,37 евро, морковите - с 5,24 на сто до 0,76 евро, а тиквичките - с 2,21 на сто до 0,62 евро за килограм.

По-ниски са и цените на чушките. Зелените поевтиняват с 4,48 на сто до 1,11 евро за килограм, а червените - с 0,9 на сто до 1,77 евро.

Прасковите паднаха с над 10%

При плодовете единствено лимоните вървят нагоре. Те поскъпват с 1,96 на сто и вече се търгуват по 2,18 евро за килограм.

Най-сериозен спад има при прасковите - с 10,71 на сто до 1,20 евро за килограм. Ябълките поевтиняват с 3,28 на сто до 1,24 евро, а кайсиите - с 1,13 на сто до 1,23 евро за килограм.

Млякото надолу, маслото нагоре

При млечните продукти движенията също са разнопосочни. Кравето сирене почти не променя цената си и поскъпва с 0,06 на сто до 6,16 евро за килограм, докато кашкавалът тип "Витоша" поевтинява с 0,31 на сто до 9,13 евро.

По-осезаем е спадът при киселото мляко с масленост 3 и над 3 процента - с 5,76 на сто до 0,72 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е по-евтино с 1,77 на сто и се продава на едро по 1,11 евро за литър.

Кравето масло в пакетче от 125 грама поскъпва с 3,38 на сто до 1,47 евро за брой.

Яйцата, пилешкото и варивата поскъпват

Замразеното пилешко месо е нагоре с 1,2 на сто до 3,70 евро за килограм. Яйцата размер М поскъпват с 3,09 на сто до 0,20 евро за брой на едро.

При основните сухи храни най-силен е ръстът при лещата - с 5,74 на сто до 2,10 евро за килограм. Зрелият фасул поскъпва с 4,31 на сто до 2,13 евро, а оризът - с 3,75 на сто до 1,77 евро за килограм.

Брашното тип 500 е нагоре с 3,4 на сто до 0,67 евро за килограм, а захарта - с 1,6 на сто до 0,89 евро. Единствено олиото поевтинява - с 1,36 на сто до 1,74 евро за литър.