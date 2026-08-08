На ръба на фалита! Фермерите от Париж до София искат милиарди

Климатичният апокалипсис и колапсът в селското стопанство засегна цяла Европа и изправи пред фалит земеделци от Пиренеите до Балканите, а натискът върху Брюксел за извънредни средства става все по-огромен.

Рекордно високите температури и мащабните пожари и суша, които последваха, нанесоха сериозен удар на френското земеделие, призна ръководителят на най-големия селскостопански синдикат във Франция Арно Русо, в ефира на Franceinfo.

Той бе категоричен, че фермерите се нуждаят от помощ в размер на няколко милиарда евро, за да компенсират загубите.

"Говорим за милиарди евро. Ще изчакаме края на горещия период, за да получим по-точна цифра, но вече знаем, че това са безпрецедентни количества. И въпреки че има редица застрахователни програми, много добре знаем, че те няма да могат да покрият такова ниво на застраховани събития," каза той.

Френския министър на земеделието Ани Женевар добави, че необичайната жега е довела до колосални загуби в селскостопанския сектор - рекордно ниско зеленчукова реколта, производството на мляко значително намаля, а смъртността на животните се е увеличила до тревожни нива.

Френските фермери далеч не са единствените, които настояват за милиардни компенсации.

Натискът върху Брюксел

Португалските фермери вече издействаха спешна мобилизация на 30 милиона евро от селскостопанския резерв на ЕС заради безпрецедентната суша и пожари.

Испанските синдикати настояват за директни държавни субсидии, тъй като горещите вълни изпекоха реколтата от маслини и зърно.

Фермерите в Сицилия и южните региони обявиха бедствено положение заради пресъхнали язовири и липса на вода за напояване. Те настояват за национален спасителен план и преразглеждане на зелените политики на ЕС.

Румънските фермери също са в критично състояние. На страната вече бяха отпуснати 14,8 милиона евро европейска спешна помощ за справяне с климатичните щети, но местните фермерски асоциации твърдят, че това е капка в морето на фона на реалните загуби в зърнопроизводството.

Българският колапс

Българските фермери и животновъди се намират в абсолютно същия колапс, като проблемите у нас са още по-дълбоки поради липсата на работещи застрахователни механизми и забавяне на плащанията.

Европейската комисия вече усети мащаба на кризата и предприе стъпки за разширяване на кризисния резерв на Общата селскостопанска политика с допълнителни стотици милиони евро.

България, заедно с Франция и останалите засегнати страни, настоява за спешни извънредни траншове за ликвидност.

Наскоро страната ни получи одобрение за 7,4 милиона евро за щети от предходни суши, но тазгодишните пожари и жеги изискват нов, много по-голям финансов пакет.

У нас, както и във Франция, животновъдите изнемогват. Заради изпепелените пасища и липсата на фураж, разходите за изхранване на животните скочиха драстично.

Родните браншови организации предупреждават за масови разпродажби на стада и фалити на млечни ферми, ако държавата не изплати веднага т.нар. украинска помощ и допълнителни климатични компенсации. Те настояват още за незабавни авансови плащания, защото нямат оборотни средства да засадят новата реколта наесен.