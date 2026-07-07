Взривове край хотела на Макрон. Първи подробности

В центъра на Дамаск се случиха няколко експлозии близо до хотел Four Seasons, където, според сирийските медии, е отседнал френският президент Еманюел Макрон.

Според Bild, в този момент той вече е бил на път към президентския дворец, за да се срещне със сирийския президент Ахмад ал-Шараа.

Офисът на френския президент заяви, че Макрон е в безопасност и посещението му продължава.

Сирийските държавни медии, позовавайки се на източник от силите за сигурност, съобщиха, че две експлозии са причинени от взривни устройства.

Все още няма съобщения за загинали или ранени. Нито една група не пое веднага отговорност. Инцидентът се случва дни след експлозия в кафене близо до Двореца на правосъдието в Дамаск, при която загинаха поне 10 души и бяха ранени още 20.

Френският президент Еманюел Макрон пристигна в Сирия преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Той стана първият европейски лидер, посетил страната след падането на режима на Башар Асад.

В публикация в социалните мрежи Макрон заяви:

„Дойдох тук, за да изразя подкрепата на Франция към сирийския народ. Тук сме за една суверенна Сирия, която пази единството си в своето многообразие и живее в мир със своите съседи. Нека заедно отворим нова страница в името на стабилността и мира.“

Президентът на Сирия Ахмед аш Шара и Макрон ще проведат разширена среща на кръгла маса с участието на делегациите на двете страни. Очаква се разговорите да бъдат посветени основно на възстановяването на Сирия, последните регионални и международни развития, както и на възможностите за двустранно сътрудничество в различни области.

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