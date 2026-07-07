Нещо страшно стана в Китай. Десетки загинали (ВИДЕО)

Нещо страшно стана в Китай. Силни гръмотевични бури и ветрове в централната част на страната отнеха най-малко 11 човешки живота. Други 275 души бяха ранени при стихиите, предаде АФП.

Междувременно проливните дъждове и наводненията в южната част на страната взеха още две жертви.

Няколко района на провинция Хубей бяха засегнати от тежки гръмотевични бури и силни ветрове. Стихията премина през градове като Хуанши и Хуанган, където загинаха осем души.

Евакуират хиляди китайци от домовете им

В някои райони са регистрирани и торнада, а един човек е в неизвестност.

По данни на агенция Синхуа към вторник сутринта 275 души са били ранени в района Хуанчжоу на град Хуанган, без да се уточнява състоянието им.

Властите са евакуирали 408 жители в безопасни райони, а спасителните и възстановителните дейности продължават.

В южния автономен район Гуанси до понеделник вечерта властите са евакуирали над 48 000 жители.

Наводнения след валежите

В столицата на Гуанси – Наннин, беше обявено най-високото ниво на готовност заради опасността от наводнения, след като поройните валежи доведоха до преливане на язовирни съоръжения, предаде БГНЕС.

Видеокадри показват как стена на язовир се срутва, а мощен поток от кална вода помита бетонната конструкция. В други части на региона водата частично е заляла жилища и автомобили.

Спасителни екипи, оборудвани с жилетки и каски, издирват пострадали, като в някои райони използват надуваеми лодки.

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