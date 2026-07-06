Земетресение в ПП-ДБ! Бивш премиер крои шапката на Асен Василев и Ивайло Мирчев

Земетресение в "Продължаваме България - Демократична България"! Асен Василев и Ивайло Мирчев си намериха майстора. И той не е външен политически щурмовак, а бивш премиер, излъчен от ПП-ДБ.

В редиците на ПП-ДБ е в ход операция "Ребрандиране". Спекулациите около евентуална кандидат-президентска двойка в лицето на Андрей Гюров и Георги Кандев не е реална заявка за спечелване на президентските избори, а фрагмент от по-широк процес на пренареждане в лагера на "Продължаваме промяната" и "Демократична България", коментира политическият анализатор Кристиян Шкварек в подкаста на Явор Дачков.

Според него реалната цел на този сценарий не е приземяване на "Дондуков" 2, а класиране на балотаж, което в последствие да даде силен тласък за бъдещи вътрешнопартийни размествания.

"Умнокрасивата общност знаят, че не могат да спечелят президентските избори, но тяхната голяма цел е да стигнат до балотаж. Според мен се гласи - било то планирано, било то естествено, било то отвън, да има обновление в лидерството на умнокрасивите в лицето на Гюров и Васил Терзиев. Прогнозирам, че ще започне да се заформя опит те да изместят Ивайло Мирчев и Асен Василев. Или да се прави нещо тотално различно като политически проект", заяви Шкварек.

Двамата председатели - на "Да, България" и на ПП, вече търпят силна политическа амортизация, а обществените скандали и натрупаното напрежение създават предпоставки за търсене на нови лидери.

"Със сигурност след президентските избори, ако особено Гюров стигне до балотаж, ще има битка за лидерството в умнокрасивата общност. На вече амортизирания Асен Василев и тотално омаскарения Мирчев, който ходи и се бие с доставчици на пици, и се прави на мутра в парламента, защото си е повярвал, че като е отслабнал, това ще му е образът - някакъв нов Бойко Борисов. Тотално не могат да го понасят неговите", добави Шкварек.

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