ПП с ясен сигнал: Доходите трябва да изпреварят инфлацията

Президентът Илияна Йотова откри консултациите с „Продължаваме Промяната“ с предупреждение, че „оттук започва по-трудното“ и постави фокуса върху най-спешния въпрос - бюджета.

„Изборите свършиха и оттук започва по-трудното. Всички вие и всички ние да отговорим на големите очаквания на българските граждани“, заяви Йотова. „Бюджетът не чака. Не си спомням почти време, в което България да е работила наведнъж с два удължени бюджета“, подчерта тя и поиска яснота за действията на парламента.

От страна на Асен Василев беше заявена готовност за бързи действия и конкретни законодателни решения. „Изборите наистина свършиха и българските граждани дадоха ясен знак какво трябва да очакваме като първи действия от властта“, каза Василев.

Той подчерта, че вече са внесени предложения за по-строг контрол и прозрачност. „Внесли сме законопроект, така че ако някой иска да има охрана, парламентът да прецени дали това е необходимо“, заяви той.

По отношение на съдебната система Василев настоя за незабавни ограничения върху действията на ВСС. „Второто важно нещо е мораториум текущият ВСС да не прави назначения за шефове на съдилища. В момента са отворени десетки процедури, които не трябва да бъдат приключвани преди промени в състава“, подчерта той.

Фокусът беше поставен и върху публичните финанси, където Василев направи паралел с предходния си мандат. „През 2023 г. заварихме бюджет с 6,4% дефицит. В рамките на около 30 дни успяхме да го сведем до 2% чрез реформи и по-добра събираемост“, припомни той.

„Войната в Иран започва да оказва натиск върху инфлацията. Най-добрата защита е доходите, особено на най-уязвимите групи, да растат по-бързо от цените“, заяви Василев. „Това е постижимо, ако се спрат течовете“, добави той и призова за сериозен преглед на заплащането в администрацията.

От своя страна Николай Денков изведе темата за справедливостта като ключово очакване на обществото. „Другото очакване, което до голяма степен допринесе за този изборен резултат, е свързано със справедливостта. Не е достатъчно само да изберем нов Висш съдебен съвет или да създадем Антикорупционна комисия“, заяви Денков.

Той постави акцент върху качеството на кадрите в институциите. „Важно е с какви хора ще бъдат запълнени тези органи - хора с експертиза, професионален опит, но и с морал и интегритет, които да не се поддават на политическо, икономическо или криминално влияние“, подчерта той.

Денков предупреди, че следващите седмици ще бъдат решаващи. „Буквално в следващите седмици трябва да започне подготовката за избор на нов състав на ВСС, на инспектората и, надявам се, на нова Антикорупционна комисия“, каза той.

„Тази комисия не е просто условие за европейски средства - тя е жизненонеобходима, за да има най-накрая работеща система, в която престъпниците да ги е страх“, добави Денков.

