ДПС с ключова заявка: Ще сме конструктивна опозиция и съюзник за справедливост

Третата политическа сила ДПС се включи в консултациите при президента Илияна Йотова със заявка да бъде конструктивна опозиция, за активен диалог и защита на правата на гражданите. Акцентите в разговора бяха ясни - бързо съставяне на правителство, приемане на редовен бюджет и стабилизиране на политическата ситуация.

Държавният глава очерта приоритетите още в началото на срещата. „Нашата амбиция е до края на седмицата да има правителство. Говорите, че ще бъдете съдържателен коректив и конструктивна опозиция. Ако работим всички за справедливост в обществото, ще срещнете съюзник в наше лице. Да работим за правата на всички граждани. Първият приоритет е приемането на редовен бюджет“, заяви Йотова.

Айтен Сабри подчерта, че партията влиза в новата политическа ситуация с ясно съзнание за обществените очаквания. „Предстои труден период, но гражданите показаха какво искат и ние уважаваме тяхното решение и доверието им към „Прогресивна България“. Ще бъдем конструктивна опозиция и ще инициираме диалог между партиите“, заяви той.

Сабри акцентира върху темата за правата и справедливостта. „Ще се борим за правата и достойнството на българските граждани. Честността е на преден план. По време на изборите бяха погазени законови норми, но ще продължим да отстояваме правата на всеки българин“, подчерта той.

Той заяви още, че ДПС ще подкрепя политики, насочени към реалните проблеми на хората. „Ще продължим доброто партньорство с нашите външни партньори и ще подкрепим всяка политика за хората, за да живеят достойно семействата, възрастните и младежите, за да останат тук“, допълни заместник-председателят на парламентарната група.

Халил Летифов очерта по-широката рамка на политическите приоритети. „Осъзнаваме, че има натрупани проблеми във времето и отговорността, делегирана от българския народ. ДПС ще участва във всички дебати по важните приоритети“, заяви той.

Той постави акцент върху външната политика и стратегическата ориентация на страната. „България трябва да има силен глас в Европа, да запази стратегическото си партньорство със САЩ и евроатлантическата си насоченост. Няма по-голям приоритет от това политиката да покаже нов стил“, подчерта Летифов.

Според него ключов остава социалният баланс. „Ще следим дали приоритетите на властта са част от дневния ред на хората. Заличаването на неравенствата стои на преден план, трябва да спрем обезлюдяването и демографската катастрофа“, заяви той.

Атидже Алиева-Вели насочи вниманието към икономическите рискове и цените. „Има необосновано повишение на цените и това изисква спешни мерки. Предложили сме таван на надценките и ще продължим да настояваме за решения“, заяви тя.

Тя очерта и конкретни политики за справяне с кризата. „Ще продължим да предлагаме мерки за овладяване на цените на храните, но за трайно решение е необходимо засилване на позицията на земеделците и държавна политика за напояването, както и повече българско производство“, подчерта депутатът.

По думите ѝ подкрепата за бизнеса и домакинствата е ключова. „Компенсациите са изключително важни и очакваме бърза намеса на държавата в помощ на най-засегнатите сектори - транспорт, енергетика и земеделие“, заяви Алиева-Вели.

Народният представител Иво Цанев подчерта, че вотът е послание към бъдещето.

„Без повишение на стандарта на живот и на БВП, не можем да си позволим социалните политики. Предстои да работим с всички, надяваме се чрез дългосрочни стратегии да положим основата за стратегически преглед на индустрията”, смята той.

Депутатът Джем Яменов увери, че ще стои зад всичко, което дава по-добър път на младите, за да останат в родината си.

Политическите консултации продължават при президента Йотова в рамките на ускорена процедура. По-рано през деня на „Дондуков“ 2 бяха „Прогресивна България“ и ГЕРБ-СДС, а след ДПС предстоят срещи с „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Очакванията са още в четвъртък да бъде връчен първият мандат на „Прогресивна България“, която разполага с пълно мнозинство от 131 депутати след близо 45% подкрепа на изборите. При готов състав на кабинет, новото правителство може да положи клетва още в петък.

