Дончев: Започва нормализация, ГЕРБ-СДС ще е отговорна опозиция

ГЕРБ-СДС вижда новия политически етап като начало на нормализация и край на дългогодишната нестабилност. Мнението изрази Томислав Дончев след консултациите при президента Илияна Йотова, подчертавайки, че за първи път от години ролите в политиката са ясно разпределени.

Коалицията даде категорична заявка, че ще бъде конструктивна опозиция - с критика, но и с подкрепа, когато това е в интерес на страната.

„По време на смисления разговор с държавния глава имахме възможност да изложим позицията си - гледаме на новия етап като на етап на нормализация“, заяви Дончев.

Той акцентира върху яснотата в управлението. „Вече е ясно кой управлява и кой е в опозиция. В последните пет години на перманентна политическа криза тези роли непрекъснато се сменяха“, подчерта той.

Според него ГЕРБ-СДС ще изпълнява ролята си отговорно. „Имаме амбицията да бъдем достойна опозиция - да критикуваме, когато е необходимо, да предлагаме алтернативни решения и да оказваме подкрепа при очевидно добри предложения“, заяви Дончев.

Той направи и директно сравнение с предишни политически практики. „Исторически, когато сме били в управлението, сме страдали от деструктивна и истерична опозиция. ГЕРБ няма да бъде такава“, подчерта Дончев.

От коалицията декларираха готовност да подкрепят тежките решения. „Управляващите могат да разчитат на нашата подкрепа за всяко добро предложение и за всяко трудно, но необходимо решение“, заяви той.

Дончев постави ясен срок за излизане от политическата криза. „Колкото е възможно по-скоро трябва да има редовно правителство, което да поеме отговорност за предизвикателствата пред страната“, каза той.

Ключовата тема остава бюджетът. „След пет години бюджетен волунтаризъм трябва да се вземат тежки решения. Това е голямата тема пред държавата“, подчерта Дончев.

Той предупреди и за рисковете при борбата с инфлацията. „Мерките трябва да бъдат изключително прецизно премерени и ясно таргетирани към социално уязвимите групи“, заяви той.

