Живко Тодоров напуска ръководството на ГЕРБ

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров съобщи, че се оттегля като член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Решението идва около месец след като бе избран в ръководството на партията и е мотивирано със слабите резултати на последните избори.

Тодоров посочи, че поема отговорност и ще насочи усилията си към развитието на града. Така той остава фокусиран върху местното управление.

В публикация във Фейсбук той заяви, че винаги е бил човек, който носи отговорност за действията си, и именно това стои зад решението му да се оттегли от ръководния орган на партията.

„Скъпи приятели, винаги съм бил човек, който може да носи отговорност. Затова се оттеглям като член на ИК на ГЕРБ. Ще дам енергията си и цялото си внимание на развитието на Стара Загора. Благодаря на всички колеги за съвместната работа и им пожелавам успех!“, написа Тодоров.

