Шишков за АМ „Струма“: Намирисва ми на схема за милиони

Регионалният министър заподозря схема в затварянето на отсечката от АМ „Струма” от Симитли до Благоевград. Според Иван Шишков през последния месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта със старото ръководство на Пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата, предава NOVA.

На мен ми намирисва на схема. Създаваме проблем, измъчваме обществото и даваме едни пари на нашите фирми. Вече няма наши фирми. И като няма наши фирми, те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Един месец старото ръководство на АПИ си говори с фирмата колко пари допълнително трябва да ѝ платим”, заяви Шишков.

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