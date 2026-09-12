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Регионалният министър твърди, че фирма е искала допълнително заплащане за ремонт на свлачищe
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Регионалният министър твърди, че фирма е искала допълнително заплащане за ремонт на свлачищe
Предложението е на служебния регионален министър
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